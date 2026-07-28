易於使用的 SGV 8/5 Classic 蒸汽吸塵器提供了極佳的性價比和令人印象深刻的清潔效能。 清潔過程對環境友善，因為它無需化學清潔劑，僅依靠高蒸汽壓力（ 8 巴）、約 70 °C 的熱水溫度以及三段式蒸汽流量控制來進行。 該機器操作起來極其簡單和方便，只需使用 EASY Operation 旋轉開關，即可選擇三種蒸汽 / 吸塵操作模式。 透過符合人體工學的蒸汽 / 吸塵槍，使用者可以在操作過程中從機器本身控制蒸汽流量、沖洗功能和吸塵功能，從而提高了速度和靈活性。使用者隨時可以透過 LED 彩色顯示器查看運行狀態或任何故障。 為了確保全方位的配件始終隨手可得，它們被存放在機器本身，並受到保護，免受污垢沾染。