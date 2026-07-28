蒸氣吸塵機 SGV 8/5 Classic
SGV 8/5 Classic* 實現了蒸汽清潔和濕式吸塵的功能，並提供極佳的性價比，以及出色的清潔效能、堅固的結構和長久的使用壽命。
易於使用的 SGV 8/5 Classic 蒸汽吸塵器提供了極佳的性價比和令人印象深刻的清潔效能。 清潔過程對環境友善，因為它無需化學清潔劑，僅依靠高蒸汽壓力（ 8 巴）、約 70 °C 的熱水溫度以及三段式蒸汽流量控制來進行。 該機器操作起來極其簡單和方便，只需使用 EASY Operation 旋轉開關，即可選擇三種蒸汽 / 吸塵操作模式。 透過符合人體工學的蒸汽 / 吸塵槍，使用者可以在操作過程中從機器本身控制蒸汽流量、沖洗功能和吸塵功能，從而提高了速度和靈活性。使用者隨時可以透過 LED 彩色顯示器查看運行狀態或任何故障。 為了確保全方位的配件始終隨手可得，它們被存放在機器本身，並受到保護，免受污垢沾染。
特點和好處
可持續且出色的清潔表現超高蒸汽壓力 (8bar) ，熱水溫度約 70 °C ，以及出色的吸力。 輕鬆、快速、高效地去除最頑固的污垢，無需使用化學劑。 經久耐用，堅固耐用，因此非常經濟的機器。
帶有三種操作模式的 EASY Operation 旋轉開關由於自解說符號，非常用戶友好，無需花費時間進行操作說明。 開 / 關開關，以及蒸汽清潔 / 濕式吸塵功能。 冷水沖洗：使用冷水預沖洗重度污染的表面。
帶蒸汽 / 吸液槍的蒸汽 / 吸液軟管特別用戶友好的旋轉和壓力轉換開關，用於控制各種功能。 提供三段式蒸汽流量控制、冷熱水操作以及同時吸塵。 節省時間：可在操作過程中調整模式，無需中斷清潔過程。
運行狀態顯示在 LED 顯示器上
- 熱水應用指示燈：「準備就緒」和「正在加熱」。
- 指示燈：「清水箱空」或「污水箱滿」。
- 指示燈：「維修」或「故障」。
三段蒸汽流量控制
- 輕型蒸汽（一級）適用於輕度污垢。
- 中型蒸汽（二級）適用於中度污垢。
- 強力蒸汽（三級）適用於頑固污垢。
一體式配件存儲
- 噴嘴或圓刷等配件總是在手邊。
- 所有配件在運輸過程中保持乾淨和安全。
- 電源電纜安全存放在機器後部便於運輸。
出色的配件齊全，包含在交付範圍內
- 300 毫米帶刷條和吸水膠條的地板噴嘴。
- 150 毫米帶刷條和吸水膠條的手持噴嘴。
- 縫隙吸嘴、點射噴嘴和三種不同的圓刷。
符合人體工程學且易於運輸
- 在裝載機器時，通過凹陷手柄和推手拿取機器。
- 在較長距離運輸時，請拉著推手將機器拉著向後移動。
- 大型運輸輪使得即使在上下樓梯時也易於運輸
技術說明
技術數據
|蒸氣壓力 (bar)
|max. 8
|加熱輸出 (W)
|3000
|加熱時間 (min)
|7
|鍋爐溫度 (°C)
|max. 173
|熱水溫度 (°C)
|70 - 173
|清水箱 (l)
|5.6
|廢水箱 (l)
|5
|電線長度 (m)
|7.5
|電壓 (V)
|220 - 240
|頻率 (Hz)
|50 - 50
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|39
|包括包裝的重量 (kg)
|50.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ 開關掣、冷水 / 吸塵模式、蒸氣 / 熱水 / 冷水 / 吸塵模式。
Scope of supply
- 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
- 蒸氣吸筒: 2 Piece(s), 505 mm
- 地板吸頭: 300 mm
- 帶蒸汽 / 吸液槍的蒸汽 / 吸液軟管: 4 m
- 手持噴嘴橡膠條: 150 mm
- 地板噴嘴橡膠條: 300 mm
- 手持噴頭: 150 mm
- 狹缝噴嘴的詳細噴嘴 / 适配器: 185 mm
- 尖噴嘴延伸: 140 mm
- 小型圓形刷，不鏽鋼: 1 Piece(s)
- 小型圓形刷，黃銅: 1 Piece(s)
- 小型圓形刷， Pekalon （黑色）: 1 Piece(s)
- 手把
- 配件存儲（可拆卸）
設備
- 水箱: 可拆卸並可隨時重新加滿
- 外殼: 不鏽鋼桶身
- 一體式電源線插座
- LED 指示燈
- EASY 操作旋鈕開關: 配備三種操作模式
- 蒸氣量調節: 在手柄上（三檔）
- 蒸汽槍安全鎖
Videos
應用領域
- 頑固污垢、污漬和油污
- 牆磚、陶瓷地板和其他硬表面
- 配件、工作表面和不銹鋼表面
- 窗戶玻璃、玻璃門、玻璃表面和鏡子
- 織物和軟墊家具
- 車輛內部清潔