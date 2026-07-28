蒸氣吸塵機 SGV 8/5 Classic

SGV 8/5 Classic* 實現了蒸汽清潔和濕式吸塵的功能，並提供極佳的性價比，以及出色的清潔效能、堅固的結構和長久的使用壽命。

易於使用的 SGV 8/5 Classic 蒸汽吸塵器提供了極佳的性價比和令人印象深刻的清潔效能。 清潔過程對環境友善，因為它無需化學清潔劑，僅依靠高蒸汽壓力（ 8 巴）、約 70 °C 的熱水溫度以及三段式蒸汽流量控制來進行。 該機器操作起來極其簡單和方便，只需使用 EASY Operation 旋轉開關，即可選擇三種蒸汽 / 吸塵操作模式。 透過符合人體工學的蒸汽 / 吸塵槍，使用者可以在操作過程中從機器本身控制蒸汽流量、沖洗功能和吸塵功能，從而提高了速度和靈活性。使用者隨時可以透過 LED 彩色顯示器查看運行狀態或任何故障。 為了確保全方位的配件始終隨手可得，它們被存放在機器本身，並受到保護，免受污垢沾染。

特點和好處
蒸氣吸塵機 SGV 8/5 Classic: 可持續且出色的清潔表現
可持續且出色的清潔表現
超高蒸汽壓力 (8bar) ，熱水溫度約 70 °C ，以及出色的吸力。 輕鬆、快速、高效地去除最頑固的污垢，無需使用化學劑。 經久耐用，堅固耐用，因此非常經濟的機器。
蒸氣吸塵機 SGV 8/5 Classic: 帶有三種操作模式的 EASY Operation 旋轉開關
帶有三種操作模式的 EASY Operation 旋轉開關
由於自解說符號，非常用戶友好，無需花費時間進行操作說明。 開 / 關開關，以及蒸汽清潔 / 濕式吸塵功能。 冷水沖洗：使用冷水預沖洗重度污染的表面。
蒸氣吸塵機 SGV 8/5 Classic: 帶蒸汽 / 吸液槍的蒸汽 / 吸液軟管
帶蒸汽 / 吸液槍的蒸汽 / 吸液軟管
特別用戶友好的旋轉和壓力轉換開關，用於控制各種功能。 提供三段式蒸汽流量控制、冷熱水操作以及同時吸塵。 節省時間：可在操作過程中調整模式，無需中斷清潔過程。
運行狀態顯示在 LED 顯示器上
  • 熱水應用指示燈：「準備就緒」和「正在加熱」。
  • 指示燈：「清水箱空」或「污水箱滿」。
  • 指示燈：「維修」或「故障」。
三段蒸汽流量控制
  • 輕型蒸汽（一級）適用於輕度污垢。
  • 中型蒸汽（二級）適用於中度污垢。
  • 強力蒸汽（三級）適用於頑固污垢。
一體式配件存儲
  • 噴嘴或圓刷等配件總是在手邊。
  • 所有配件在運輸過程中保持乾淨和安全。
  • 電源電纜安全存放在機器後部便於運輸。
出色的配件齊全，包含在交付範圍內
  • 300 毫米帶刷條和吸水膠條的地板噴嘴。
  • 150 毫米帶刷條和吸水膠條的手持噴嘴。
  • 縫隙吸嘴、點射噴嘴和三種不同的圓刷。
符合人體工程學且易於運輸
  • 在裝載機器時，通過凹陷手柄和推手拿取機器。
  • 在較長距離運輸時，請拉著推手將機器拉著向後移動。
  • 大型運輸輪使得即使在上下樓梯時也易於運輸
技術說明

技術數據

蒸氣壓力 (bar) max. 8
加熱輸出 (W) 3000
加熱時間 (min) 7
鍋爐溫度 (°C) max. 173
熱水溫度 (°C) 70 - 173
清水箱 (l) 5.6
廢水箱 (l) 5
電線長度 (m) 7.5
電壓 (V) 220 - 240
頻率 (Hz) 50 - 50
顏色 煙煤色
淨重 (不含配件) (kg) 39
包括包裝的重量 (kg) 50.9
尺寸(長x寬x高) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ 開關掣、冷水 / 吸塵模式、蒸氣 / 熱水 / 冷水 / 吸塵模式。

Scope of supply

  • 蒸汽管數量: 2 Piece(s)
  • 蒸氣吸筒: 2 Piece(s), 505 mm
  • 地板吸頭: 300 mm
  • 帶蒸汽 / 吸液槍的蒸汽 / 吸液軟管: 4 m
  • 手持噴嘴橡膠條: 150 mm
  • 地板噴嘴橡膠條: 300 mm
  • 手持噴頭: 150 mm
  • 狹缝噴嘴的詳細噴嘴 / 适配器: 185 mm
  • 尖噴嘴延伸: 140 mm
  • 小型圓形刷，不鏽鋼: 1 Piece(s)
  • 小型圓形刷，黃銅: 1 Piece(s)
  • 小型圓形刷， Pekalon （黑色）: 1 Piece(s)
  • 手把
  • 配件存儲（可拆卸）

設備

  • 水箱: 可拆卸並可隨時重新加滿
  • 外殼: 不鏽鋼桶身
  • 一體式電源線插座
  • LED 指示燈
  • EASY 操作旋鈕開關: 配備三種操作模式
  • 蒸氣量調節: 在手柄上（三檔）
  • 蒸汽槍安全鎖
蒸氣吸塵機 SGV 8/5 Classic
Videos
應用領域
  • 頑固污垢、污漬和油污
  • 牆磚、陶瓷地板和其他硬表面
  • 配件、工作表面和不銹鋼表面
  • 窗戶玻璃、玻璃門、玻璃表面和鏡子
  • 織物和軟墊家具
  • 車輛內部清潔
附件