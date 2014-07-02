掃地機 KM 70/30 C Bp Pack

帶有電動掃地機轆和側刷驅動的手動掃地機，在左右轉彎時同樣具有良好的掃地效果。 用於室內和室外清潔的萬用刷毛，灰塵過濾器，堅固的塑料框架，易於調節的主掃地滾輪和無級變速側刷。

KM 70/30 C是我們KSM 690的後繼產品。該開發基於非常成功的KM 70/20 C及其所有出色功能。 KM 70/30 C的主滾筒刷和側刷是電動驅動的，因此清掃角落非常簡單。推桿可三重調節，也可折疊，使用方便。 主滾筒刷和側刷易於調節高度，因此可以適應不同的表面。 主滾刷的調節可通過一個旋鈕快速完成，分為6個步驟。 板載12 V電池和相應的充電器（230 V，安全插頭）。

特點和好處
掃地機 KM 70/30 C Bp Pack: 可調式手推把手
可調式手推把手
採用三重調節選項，非常人性化。 可摺疊節省空間
掃地機 KM 70/30 C Bp Pack: "EASY"簡單操作概念
"EASY"簡單操作概念
程序選擇開關便於使用。
掃地機 KM 70/30 C Bp Pack: 容易移動
容易移動
前與後的把手可以更容易放入汽車中載運
吸灰塵(僅限Adv機種)
  • 電子吸塵風扇可將灰塵從垃圾集塵箱中移除
  • 當掃除濕地板時可以關閉
技術說明

技術數據

驅動類型 手動
驅動效率 (V/W) 12 / 150
最大面積功率 (m²/h) 2800
工作寬度 (mm) 480
含單側刷工作寬度(公厘) (mm) 700
垃圾桶容量 總量/淨容量 (l) 42 / 20
運行時間 (h) 3.5
電池運行時間 (h) max. 2.5
充電電池充電時間 (h) 12
顏色 煙煤色
重量（含附件） (kg) 45.1
重量，操作待命 (kg) 44
尺寸(長x寬x高) (mm) 1200 / 770 / 1050

Scope of supply

  • 粉塵過濾器
  • 包含電池與充電器

設備

  • 電動清掃驅動
  • 可調滾刷
  • 向下摺疊把手
  • 工作原理
  • 戶外使用
  • 室內使用
掃地機 KM 70/30 C Bp Pack
掃地機 KM 70/30 C Bp Pack
Videos
應用領域
  • 適用於清潔生產車間，倉庫和物流車間以及裝卸區
  • 適用於清潔停車場和服務站
  • 適用於校園和市政環境等清潔區域
  • 小型車間和農業的理想選擇
附件