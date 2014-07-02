KM 70/30 C是我們KSM 690的後繼產品。該開發基於非常成功的KM 70/20 C及其所有出色功能。 KM 70/30 C的主滾筒刷和側刷是電動驅動的，因此清掃角落非常簡單。推桿可三重調節，也可折疊，使用方便。 主滾筒刷和側刷易於調節高度，因此可以適應不同的表面。 主滾刷的調節可通過一個旋鈕快速完成，分為6個步驟。 板載12 V電池和相應的充電器（230 V，安全插頭）。