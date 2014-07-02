掃地機 KM 70/30 C Bp Pack Adv
推式掃地機，可以在左右彎曲時同樣出色地清掃，並且還提供了很好的直線控制。 適用於所有表面的防潮萬用刷毛。 羊毛細塵過濾器，堅固的塑料框架，易於調節的主轆刷和陡峭的可調節側刷。
KM 70/30 C是我們KSM 690的後繼產品。該開發基於非常成功的KM 70/20 C及其所有出色功能。 KM 70/30 C的主滾筒刷和側刷是電動驅動的，因此清掃角落非常簡單。推桿可三重調節，也可折疊，使用方便。 主滾筒刷和側刷易於調節高度，因此可以適應不同的表面。 主滾刷的調節可通過一個旋鈕快速完成，分為6個步驟。 板載12 V電池和相應的充電器（230 V，安全插頭）。
特點和好處
可調式手推把手採用三重調節選項，非常人性化。 可摺疊節省空間
"EASY"簡單操作概念程序選擇開關便於使用。
容易移動前與後的把手可以更容易放入汽車中載運 突出到設備背面的車輪，使在樓梯上運輸設備變得容易。
吸灰塵(僅限Adv機種)
- 電子吸塵風扇可將灰塵從垃圾集塵箱中移除
- 當掃除濕地板時可以關閉
技術說明
技術數據
|驅動類型
|手動
|驅動效率 (V/W)
|12 / 195
|最大面積功率 (m²/h)
|2800
|工作寬度 (mm)
|480
|含單側刷工作寬度(公厘) (mm)
|700
|垃圾桶容量 總量/淨容量 (l)
|42 / 30
|過濾器區 (m²)
|0.61
|運行時間 (h)
|2.5
|電池運行時間 (h)
|max. 2.5
|充電電池充電時間 (h)
|12
|顏色
|煙煤色
|重量（含附件） (kg)
|48
|重量，操作待命 (kg)
|47
|完整包裝重量 (kg)
|54.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1200 / 770 / 1050
Scope of supply
- 粉塵過濾器
- 扁平折疊式過濾器: 紙屑
- 包含電池與充電器
設備
- 電動清掃驅動
- 可調滾刷
- 人工過濾器清洗系統
- 向下摺疊把手
- 工作原理
- 吸塵
- 戶外使用
- 室內使用
Videos
應用領域
- 適用於清潔生產車間，倉庫和物流車間以及裝卸區
- 適用於清潔停車場和服務站
- 適用於校園和市政環境等清潔區域
- 小型車間和農業的理想選擇