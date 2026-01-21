乾式吸塵機 T 10/1
功能強大，緊湊且非常堅固的乾式吸塵機T 10/1。 專為酒店和美食界，零售業和建築物清潔的需求而開發。
這款緊湊型裝置的額定功率為1.250 W，可產生24.4 kPa（244 mbar）的高抽吸。 它通過腳踏開關操作而無需彎腰。 帶有夾子系統的易於彎曲的握柄和無限可調的吸力可實現無疲勞的工作。 抽吸軟管長度約 2.5米 。該清潔器的良好滾動特性歸功於裝有兩個固定腳輪和兩個轉向腳輪的底盤。 全方位的保險槓確保了耐衝擊的10升容量的容器, 不會損壞家具。 T 10/1標配一個抓絨濾袋。 它可以容納兩倍於傳統紙過濾器的灰塵。 六級過濾器系統可確保無可挑剔的保留性能。 除了三層抓絨濾袋之外，電機保護過濾器，排氣過濾器和永久性主過濾器還確保排氣清潔。 主過濾器由可清洗的尼龍製成，因此可以在沒有集塵袋的情況下操作機器。
特點和好處
更多容量該設備隨附一個抓絨濾袋。 與傳統的紙質濾袋相比，這將吸收更多的灰塵。
可有可無濾袋由耐洗尼龍製成的大型圓形永久主過濾器具有極強的彈性和足夠的厚度，即使在一定時間內沒有濾袋的情況下也可以進行吸塵。
車載配件存儲配件存儲盒集成在大型保險槓中。
腳踏啟動非常方便
- 無需彎腰。
技術說明
技術數據
|電力供應 (伏特) (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|吸塵 (mbar/kPa)
|220 / 22
|空氣量 (l/s)
|43
|額定性能 (W)
|700
|容器內容 (l)
|10
|標準寬度(公釐) ( )
|ID 35
|電線長度 (m)
|10
|噪音計量錶 (dB(A))
|57
|顏色
|煙煤色
|淨重 (不含配件) (kg)
|6.3
|包括包裝的重量 (kg)
|9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|355 x 310 x 385
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2 m
- 彎管: 防靜電，帶有氣流調節器
- 延长杆数量: 2 Piece(s)
- 延长杆长度: 505 mm
- 延长杆材质: 鍍鉻鋼製
- 可切換的地板噴頭
- 集尘袋数量: 1 Piece(s)
- 集尘袋材质: 羊毛
- 馬達保護濾網
- 永久性主濾籃: 尼龍
設備
- 容器材質: 塑料
Videos
應用領域
- 專為酒店和美食界，零售業和建築物清潔的需求而開發
- 徹底清潔所有地板-從硬地板到地毯