這款緊湊型裝置的額定功率為1.250 W，可產生24.4 kPa（244 mbar）的高抽吸。 它通過腳踏開關操作而無需彎腰。 帶有夾子系統的易於彎曲的握柄和無限可調的吸力可實現無疲勞的工作。 抽吸軟管長度約 2.5米 。該清潔器的良好滾動特性歸功於裝有兩個固定腳輪和兩個轉向腳輪的底盤。 全方位的保險槓確保了耐衝擊的10升容量的容器, 不會損壞家具。 T 10/1標配一個抓絨濾袋。 它可以容納兩倍於傳統紙過濾器的灰塵。 六級過濾器系統可確保無可挑剔的保留性能。 除了三層抓絨濾袋之外，電機保護過濾器，排氣過濾器和永久性主過濾器還確保排氣清潔。 主過濾器由可清洗的尼龍製成，因此可以在沒有集塵袋的情況下操作機器。