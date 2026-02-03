乾式吸塵機 T 15/1 Corded
超靜音、可持續且耐用： T 15/1 乾式吸塵器由 45% 的再生材料 * 製成，提供卓越的吸力和符合人體工學、方便使用的設計。
我們的 T 15/1 乾式吸塵器由 45% 回收材料製成 * ，因此以資源節約的方式生產。該吸塵器以卓越的吸力、超靜音操作、可持續性、耐用性以及出色的性價比令人印象深刻。其耐用性體現在堅固的底盤、外殼、保護緩衝器和大輪子等特性上。儘管擁有強大的吸力， T 15/1 的運行噪音僅為 52 dB(A) 。由於其超靜音運行，該吸塵器可隨時用於日間清潔以及對噪音敏感的場所。 這款緊湊型吸塵器防傾翻且易於操作，可通過可折疊的提手以符合人體工學的方式緊靠身體進行攜帶。吸塵器的集塵桶容量為 15 升。得益於內建的配件存儲設計，隨附的縫隙噴嘴始終可以方便地存放在 T 15/1 上，隨取隨用。此外，可選配一個高效的 HEPA 14 過濾器。 * 與資源保護相關的材料使用比例。
特點和好處
可持續且堅固：含 45% 再生材料生產：減少原材料和能源的使用。 使用再生材料可降低 $ ext{CO}_2$ 排放。
超靜音：運行噪音僅 52 dB(A) ，幾乎寂靜非常適合日間清潔。 即使在夜間也能減少噪音污染。 減少壓力或聽力受損等風險。
符合人體工學、緊湊且方便使用的設計符合人體工學的搬運：可貼近身體攜帶。 符合人體工學的彎曲（設計）和舒適的提把。 節省空間且智慧：使快速收納變得簡單。
插入式電源線
- 即使沒有先驗知識，也能簡單快速地更換主電源線。
- 清潔過程可以無縫地繼續。
- 避免或降低服務成本。
智慧型手動電線收納系統
- 電源線可立即收納。
- 節省時間：只需幾秒即可收納電線。
- 電源線不會扭曲，並且始終保持捲收狀態。
輕巧
- 輕鬆搬運，甚至可以單手操作。
- 易於跨越台階和樓梯。
方便使用的操作理念
- 大型開 / 關按鈕。
- 可用腳或手快速輕鬆操作。
- 實用的駐車位置，方便整潔收納。
可選購高效的 HEPA 14 濾網
- 適用於對衛生敏感場所的最高安全標準。
- 高過濾與分離度： 99.995% 。
永久性主過濾籃
- 耐用、堅固且可持續（環保）。
- 由絨布（或無紡布）製成。
- 可在 30 度 水溫下用手清洗，且可重複使用。
一體式配件存儲
- 縫隙吸嘴可方便地收納在機器頭部。
- 節省空間的收納，隨時可用。
- 機器和配件的安全便捷運輸。
技術說明
技術數據
|電流相數(相) (Ph)
|1
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|吸塵 (mbar/kPa)
|185 / 18
|空氣量 (l/s)
|40
|額定性能 (W)
|585
|容器內容 (l)
|15
|標準寬度(公釐) ( )
|ID 35
|電線長度 (m)
|12
|噪音計量錶 (dB(A))
|52
|淨重 (不含配件) (kg)
|6.4
|包括包裝的重量 (kg)
|10.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|440 x 250 x 410
* 所有塑膠部件，不包括配件。
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2 m
- 彎管: 防靜電，帶有氣流調節器
- 延长杆数量: 2 Piece(s)
- 延长杆长度: 505 mm
- 延长杆材质: 鍍鉻鋼製
- 可切換的地板噴頭
- 縫隙吸頭
- 集尘袋数量: 1 Piece(s)
- 集尘袋材质: 羊毛
- 馬達保護濾網
- 永久性主濾籃: 羊毛
設備
- 容器材質: 含有再生材料的塑膠
- 智能電纜收納系統
- 插入式電源線: 標準
- 可折疊的人體工學提手
- 地板噴嘴停放位置
- 一體式配件存儲
Videos
應用領域
- 非常適用於酒店業、餐飲業、零售業和建築清潔
- 硬地板
- 地毯
- 日間清潔