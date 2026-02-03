乾式吸塵機 T 15/1 Corded

超靜音、可持續且耐用： T 15/1 乾式吸塵器由 45% 的再生材料 * 製成，提供卓越的吸力和符合人體工學、方便使用的設計。

我們的 T 15/1 乾式吸塵器由 45% 回收材料製成 * ，因此以資源節約的方式生產。該吸塵器以卓越的吸力、超靜音操作、可持續性、耐用性以及出色的性價比令人印象深刻。其耐用性體現在堅固的底盤、外殼、保護緩衝器和大輪子等特性上。儘管擁有強大的吸力， T 15/1 的運行噪音僅為 52 dB(A) 。由於其超靜音運行，該吸塵器可隨時用於日間清潔以及對噪音敏感的場所。 這款緊湊型吸塵器防傾翻且易於操作，可通過可折疊的提手以符合人體工學的方式緊靠身體進行攜帶。吸塵器的集塵桶容量為 15 升。得益於內建的配件存儲設計，隨附的縫隙噴嘴始終可以方便地存放在 T 15/1 上，隨取隨用。此外，可選配一個高效的 HEPA 14 過濾器。 * 與資源保護相關的材料使用比例。

特點和好處
乾式吸塵機 T 15/1 Corded: 可持續且堅固：含 45% 再生材料
生產：減少原材料和能源的使用。 使用再生材料可降低 $ ext{CO}_2$ 排放。
乾式吸塵機 T 15/1 Corded: 超靜音：運行噪音僅 52 dB(A) ，幾乎寂靜
非常適合日間清潔。 即使在夜間也能減少噪音污染。 減少壓力或聽力受損等風險。
乾式吸塵機 T 15/1 Corded: 符合人體工學、緊湊且方便使用的設計
符合人體工學的搬運：可貼近身體攜帶。 符合人體工學的彎曲（設計）和舒適的提把。 節省空間且智慧：使快速收納變得簡單。
插入式電源線
  • 即使沒有先驗知識，也能簡單快速地更換主電源線。
  • 清潔過程可以無縫地繼續。
  • 避免或降低服務成本。
智慧型手動電線收納系統
  • 電源線可立即收納。
  • 節省時間：只需幾秒即可收納電線。
  • 電源線不會扭曲，並且始終保持捲收狀態。
輕巧
  • 輕鬆搬運，甚至可以單手操作。
  • 易於跨越台階和樓梯。
方便使用的操作理念
  • 大型開 / 關按鈕。
  • 可用腳或手快速輕鬆操作。
  • 實用的駐車位置，方便整潔收納。
可選購高效的 HEPA 14 濾網
  • 適用於對衛生敏感場所的最高安全標準。
  • 高過濾與分離度： 99.995% 。
永久性主過濾籃
  • 耐用、堅固且可持續（環保）。
  • 由絨布（或無紡布）製成。
  • 可在 30 度 水溫下用手清洗，且可重複使用。
一體式配件存儲
  • 縫隙吸嘴可方便地收納在機器頭部。
  • 節省空間的收納，隨時可用。
  • 機器和配件的安全便捷運輸。
技術說明

技術數據

電流相數(相) (Ph) 1
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
吸塵 (mbar/kPa) 185 / 18
空氣量 (l/s) 40
額定性能 (W) 585
容器內容 (l) 15
標準寬度(公釐) ( ) ID 35
電線長度 (m) 12
噪音計量錶 (dB(A)) 52
淨重 (不含配件) (kg) 6.4
包括包裝的重量 (kg) 10.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 440 x 250 x 410

* 所有塑膠部件，不包括配件。

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 2 m
  • 彎管: 防靜電，帶有氣流調節器
  • 延长杆数量: 2 Piece(s)
  • 延长杆长度: 505 mm
  • 延长杆材质: 鍍鉻鋼製
  • 可切換的地板噴頭
  • 縫隙吸頭
  • 集尘袋数量: 1 Piece(s)
  • 集尘袋材质: 羊毛
  • 馬達保護濾網
  • 永久性主濾籃: 羊毛

設備

  • 容器材質: 含有再生材料的塑膠
  • 智能電纜收納系統
  • 插入式電源線: 標準
  • 可折疊的人體工學提手
  • 地板噴嘴停放位置
  • 一體式配件存儲
乾式吸塵機 T 15/1 Corded
應用領域
  • 非常適用於酒店業、餐飲業、零售業和建築清潔
  • 硬地板
  • 地毯
  • 日間清潔
附件