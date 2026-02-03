我們的 T 15/1 乾式吸塵器由 45% 回收材料製成 * ，因此以資源節約的方式生產。該吸塵器以卓越的吸力、超靜音操作、可持續性、耐用性以及出色的性價比令人印象深刻。其耐用性體現在堅固的底盤、外殼、保護緩衝器和大輪子等特性上。儘管擁有強大的吸力， T 15/1 的運行噪音僅為 52 dB(A) 。由於其超靜音運行，該吸塵器可隨時用於日間清潔以及對噪音敏感的場所。 這款緊湊型吸塵器防傾翻且易於操作，可通過可折疊的提手以符合人體工學的方式緊靠身體進行攜帶。吸塵器的集塵桶容量為 15 升。得益於內建的配件存儲設計，隨附的縫隙噴嘴始終可以方便地存放在 T 15/1 上，隨取隨用。此外，可選配一個高效的 HEPA 14 過濾器。 * 與資源保護相關的材料使用比例。