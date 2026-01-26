專為對清潔和區域性能的極高要求而設計：我們的直立式刷式吸塵機CV 38/2。 其超大的工作寬度還允許清潔更大的區域，由酒店業和餐館到零售貿易到陳列室。輕巧的重量使使用不感疲勞，可工作更長時間，而集成在設備上的配件使清潔邊緣或壁變得舒適，簡單，並且光學刷調整輔助工具可將刷精確地調整到地毯纖維的高度。 還按照人體工學設計了維修過程中電線的快速更換系統，無需工具的刷子更換以及完美地握在手中的手柄。 專門開發並獲得專利的清除系統還確保幾乎無塵地更換極其抗撕裂的羊毛濾袋。