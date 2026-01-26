直立式吸塵機 CV 38/2 *EU

滿足區域性能，清潔效果和人體工學方面的最高要求：吸塵刷CV 38/2使用簡單，舒適。 配備了許多省時的細節。

專為對清潔和區域性能的極高要求而設計：我們的直立式刷式吸塵機CV 38/2。 其超大的工作寬度還允許清潔更大的區域，由酒店業和餐館到零售貿易到陳列室。輕巧的重量使使用不感疲勞，可工作更長時間，而集成在設備上的配件使清潔邊緣或壁變得舒適，簡單，並且光學刷調整輔助工具可將刷精確地調整到地毯纖維的高度。 還按照人體工學設計了維修過程中電線的快速更換系統，無需工具的刷子更換以及完美地握在手中的手柄。 專門開發並獲得專利的清除系統還確保幾乎無塵地更換極其抗撕裂的羊毛濾袋。

特點和好處
直立式吸塵機 CV 38/2 *EU: 指示燈
指示燈
用於調節滾刷高度的視覺指示。 滾刷可根據不同的地毯絨毛高度進行調節。 優化滾刷高度調節，實現最佳清潔效果。
直立式吸塵機 CV 38/2 *EU: 電線快速更換系統
電線快速更換系統
可插拔，更換電源線非常方便。 易於快速更換，無需任何相關知識。 節省時間並降低服務成本。
直立式吸塵機 CV 38/2 *EU: 最佳清潔
最佳清潔
可伸縮吸管拆卸方便快捷。 如有需要，可輕鬆清除堵塞物。
無需工具可更換刷子
  • 快速更換滾刷，無需任何工具。
符合人體工程學的手柄，帶有開關
  • 操作舒適，使用方便。
  • 在人體工程學方面，集成開關是另一個優勢。
  • 工作舒適、無疲勞感。
車載配件存儲
  • 用於存放吸嘴的夾子系統，可防止丟失。
  • 縫隙噴嘴和室內裝潢用噴嘴隨時可用。
HEPA 過濾器（可選配）
  • HEPA 13 過濾器通過 DIN EN 1822:2019 測試標準認證。
  • 分離度高達 99.95%。
  • 氣溶膠、病毒和細菌幾乎完全被阻隔。
技術說明

技術數據

電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
工作寬度 (cm) 38
吸塵 (mbar/kPa) 200 / 20
空氣量 (l/s) 40
額定性能 (W) 850
容器內容 (l) 5.5
標準寬度(公釐) ( ) ID 35
電線長度 (m) 12
噪音計量錶 (dB(A)) 65
功率額定值刷 (W) 150
顏色 煙煤色
淨重 (不含配件) (kg) 8.8
包括包裝的重量 (kg) 11.8
尺寸(長x寬x高) (mm) 370 x 390 x 1215

Scope of supply

  • 縫隙吸頭
  • 軟墊吸頭
  • 吸塵管/可分離式
  • 伸縮吸塵管
  • 集尘袋数量: 1 Piece(s)
  • 集尘袋材质: 羊毛
  • 標准刷滾: 1 Piece(s)

設備

  • 過濾器狀態顯示
  • 插入式電源線: 標準
  • 高度可調柄
直立式吸塵機 CV 38/2 *EU
應用領域
  • 地毯
  • 非常適用於酒店業、餐飲業、零售業和建築清潔
