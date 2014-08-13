Ringler吸塵系統 - Karcher集團
作為Karcher集團的一部分，Ringler能夠為各種簡單和復雜的應用提供強大的真空吸塵解決方案。超過40年的工業吸塵經驗和技術保証了Ringler產品的可靠性、以客戶為中心以及可持續性。
功能強大的吸塵系統、客戶服務和高水平的技術咨詢。
我們的服務概覽：
- 客戶專用的吸塵系統
- 工程經驗和項目管理
- 規劃，安裝和初次啟動
- 單獨的熟練性培訓
- 服務、維修和備件交付
目標客戶 - 終極行業解決方案
不管是制造商還是供應商，我們都能為其提供專用的行業解決方案，從金屬和塑料加工到食品和制藥行業。
金屬加工行業
適用於抽吸所有類型的木屑、灰塵和液體 - 我們的吸塵系統適用於客戶的幾乎所有切割工藝，包括銑、鑽、車、鋸、磨、去毛刺和擦拭。我們的系統確保了更佳的工作安全性和產品質量。
塑料加工行業
我們的固定式吸塵系統理想適用於清洗設備和車間中的塑料顆粒、木屑和灰塵，不需要中斷生產流程。
食品行業
吸塵系統消除了生產過程中粉塵爆炸的風險。它可以吸入食物粉塵，確保在粉塵形成的區域具有安全和舒適的工作環境。
制藥行業
典型應用領域為生產和工業清洗。過濾器分為L、M和H三個系列，可確保安全地分離幾乎所有危險物質。
聯系我們
聯系我們 – 我們將非常高興為您提供建議。