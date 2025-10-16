Accessory set QC *Basic Line
El kit de mejora de 7,5 metros para limpiadoras de alta presión de Kärcher construidas a partir del año 1992 incluye un adaptador de plástico para montaje posterior de Quick Connect K 2–K 7.
El juego de accesorios del equipo de serie incluye una manguera de alta presión de 7,5 m, una pistola de alta presión ergonómica y un adaptador de plástico para montar posteriormente la práctica unión rápida Quick Connect para las gamas K 2 a K 7. Apto para todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher sin enrollador de mangueras construidas a partir del año 1992.
Características y ventajas
Adaptador
- Desconexión sencilla de la manguera de alta presión de pistola y equipo.
Manguera de alta presión
- Con conexiones Quick Connect para una colocación rápida.
Pistola de alta presión
- Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,5
Accesorios
