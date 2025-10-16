Accessory set QC *Basic Line

El kit de mejora de 7,5 metros para limpiadoras de alta presión de Kärcher construidas a partir del año 1992 incluye un adaptador de plástico para montaje posterior de Quick Connect K 2–K 7.

El juego de accesorios del equipo de serie incluye una manguera de alta presión de 7,5 m, una pistola de alta presión ergonómica y un adaptador de plástico para montar posteriormente la práctica unión rápida Quick Connect para las gamas K 2 a K 7. Apto para todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher sin enrollador de mangueras construidas a partir del año 1992.

Características y ventajas
Adaptador
  • Desconexión sencilla de la manguera de alta presión de pistola y equipo.
Manguera de alta presión
  • Con conexiones Quick Connect para una colocación rápida.
Pistola de alta presión
  • Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,5
Accesorios
