Adaptador T

Ideal para la conexión a mangueras de alta presión Home & Garden de Kärcher con abrazadera de conexión: el adaptador de manguera para la lanza pulverizadora telescópica.

Con el adaptador de manguera se pueden conectar rápida y fácilmente la lanza pulverizadora telescópica y una manguera con abrazadera de conexión (sin Quick Connect).

Características y ventajas
Empalmador para pistola de lanza pulverizadora telescópica y manguera (sin Quick Connect)
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 131 x 28 x 35
Equipos compatibles
