Bayetas de microfibra abrasivo 2-er Set
Los paños para suelos abrasivos EasyFix eliminan la suciedad incrustada de los suelos de piedra. El sistema de cierre de autofijación permite colocarlos fácilmente y retirarlos.
Con el kit de paños para suelos abrasivos EasyFix desaparecerán todas las manchas de los suelos de piedra resistentes al rayado. El kit incluye 2 paños para suelos de microfibra muy absorbentes que permiten obtener unos resultados de limpieza excelentes e higiénicos. Los paños se colocan fácilmente en la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor EasyFix mediante un sistema de cierre de autofijación, y ya se puede empezar a trabajar: la limpieza está garantizada hasta en los bordes y los rincones. El resistente paño se retira de la boquilla para suelos con toda la comodidad y sin entrar en contacto con la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta del paño y tirar hacia arriba de la boquilla para suelos. A continuación, los paños pueden lavarse en la lavadora a 60 °C.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Es posible lavar a máquina hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Textil compuesto de fibra
|100 % poliéster
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|345 x 112 x 18
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Azulejos