Con respecto a la limpieza convencional, con el cepillo turbo de vapor trabajar requiere mucho menos esfuerzo y se acaba el doble de rápido. Es perfecto para todos aquellos trabajos de limpieza en los que, normalmente, es necesario frotar intensamente. La vibración del cepillo incrementa el poder limpiador del vapor, por lo que eliminar la suciedad resulta mucho más fácil. Incluso en lugares de difícil acceso, como juntas, rincones y esquinas, la limpieza con el cepillo turbo de vapor de Kärcher se hace el doble de rápido que con los métodos de limpieza convencionales.