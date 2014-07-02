Boquilla de vapor turbo
Para todas las tareas de limpieza que requieren normalmente trabajos de frotado. Permite efectuar la limpieza en la mitad del tiempo normal.
Con respecto a la limpieza convencional, con el cepillo turbo de vapor trabajar requiere mucho menos esfuerzo y se acaba el doble de rápido. Es perfecto para todos aquellos trabajos de limpieza en los que, normalmente, es necesario frotar intensamente. La vibración del cepillo incrementa el poder limpiador del vapor, por lo que eliminar la suciedad resulta mucho más fácil. Incluso en lugares de difícil acceso, como juntas, rincones y esquinas, la limpieza con el cepillo turbo de vapor de Kärcher se hace el doble de rápido que con los métodos de limpieza convencionales.
Características y ventajas
Cepillo oscilante
- Aumenta el poder limpiador del vapor: limpieza un 50 % más rápida
- Una limpieza sencilla y sin esfuerzo, incluso en zonas de difícil acceso, como juntas, rincones, etc.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|200 x 125 x 45
Campos de aplicación
- Suciedad resistente
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Lavabos/pilas de lavado
- Grifería
- Superficies de trabajo de la cocina
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