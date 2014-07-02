Boquilla para ranuras DN 40 290 mm
La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.
La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|40
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Longitud (mm)
|290
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|300 x 45 x 45
Videos
Equipos compatibles
- Manguera de aspiración compl. (sistema de acoplamiento por clips), C DN-40
- Manguera de aspiración compl. (sistema de acoplamiento por clips), C DN-40, + módulo PFC, electroconductora
- Manguera de aspiración completa
- Manguera de aspiración completa, DN 40, 10 m, resistente al aceite
- Manguera de aspiración electroconductor
- Manguera de aspiración, C 40, 10 m
- Manguera de aspiración, C 40, 4 m