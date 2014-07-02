Boquilla para ranuras DN 40 290 mm

La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.

La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) 40
Cantidad (Unidad(es)) 1
Longitud (mm) 290
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 300 x 45 x 45
Videos
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados