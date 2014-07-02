Boquilla turbo, 055/060
Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|300
|Presión (bar)
|máx. 300
|Temperatura (°C)
|máx. 85
|Tamaño de la boquilla ( )
|55 / 60
|Conexión
|M 18
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
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