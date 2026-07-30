Caja de accesorios Adventure

Con la caja de accesorios Adventure, se puede limpiar sin problemas el equipamiento de actividades al aire libre en cualquier lugar gracias a los accesorios específicos. Ideal para todos aquellos que salen de viaje con frecuencia.

Perfecta para cuando se sale de viaje con frecuencia: la caja de accesorios Adventure con accesorios específicos para limpiar el equipamiento de actividades al aire libre en cualquier lugar. El cepillo universal, que puede conectarse a la pistola, desprende la suciedad resistente con los cepillos blandos y la arrastra. Gracias a la manguera de aspiración pueden utilizarse fuentes de agua alternativas como pozos o bidones. Por último, los accesorios se pueden almacenar en la práctica caja colocada en la limpiadora de presión.

Características y ventajas
Caja de accesorios
  • Puede acoplarse debajo de manera que todo queda bien guardado.
Cepillo universal
  • Elimina la suciedad resistente.
Manguera de aspiración
  • Para el uso de fuentes de agua alternativas como pozos o bidones.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,8
Dimensiones (l × a × h). (mm) 229 x 221 x 108

Scope of supply

  • Caja de almacenamiento
  • Cepillo universal
  • Manguera de succión del agua
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Zapatos / calzado de senderismo
  • Cochecito para niños / silla de paseo
  • Tienda de campaña / equipamiento de acampada
  • Bicicletas
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
Información de la Tienda en Línea
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