OC 3 HIDROLAVADORA PORTATIL
La hidrolavadora de Kärcher con batería de iones de litio y depósito de agua para aplicaciones móviles. Fácil de transportar y almacenar. Con chorro plano para superficies delicadas.
Para todo aquello que necesita una solución de limpieza, incluso fuera de casa, la hidrolavadora de presión compacta y ligera de Kärcher es ideal. Gracias a la batería de iones de litio integrada y al depósito de agua extraíble, puedes limpiar, por ejemplo, la bicicleta o calzado de senderismo sucio, incluso sin conexión de agua o electricidad. Con un chorro plano cuidadoso pero eficaz a baja presión, la limpiadora de presión es ideal para superficies delicadas. Además, un indicador led muestra cuándo la batería está casi vacía o se está cargando. Y para las múltiples posibilidades de aplicación y ampliación, dispones de distintos «boxes» de accesorios opcionales.
Características y ventajas
Diseño compacto del equipo
- La manguera en espiral y la pistola se almacenan cómodamente debajo del depósito de agua extraíble.
- Fácil de almcenar y transportar, ya que ocupa poco espacio
Batería integrada de iones de litio
- Limpieza móvil independiente de la fuente de corriente.
- Prolongada autonomía de la batería para usos múltiples antes de que haya que cargarla de nuevo. El LED avisa de cuándo la batería tiene poca carga.
Baja presión, eficiente pero delicada
- La baja presión permite una limpieza eficaz pero a la vez delicada
- La boquilla estándar de chorro plano permite apreciar cómo se elimina la sucidad. La boquilla cónica es ideal para ul lavado más cuidadoso, por ejemplo, de las patas de los perros.
Gama de accesorios versátil
- Las distintas aplicaciones se pueden ampliar y completar con accesorios adicionales.
- Hay disponibles una Adventure Box, una Bike Box o una Pet Box, cada una de ellas presentada como práctica caja de almacenamiento que se puede acoplar al equipo. Todos los accesorios están también disponibles por separado.
Depósito de agua extraíble
- Se puede rellenar cómodamente en cualquier lugar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Área de presión
|Baja presión
|Caudal de agua (l/min)
|máx. 2
|Equipos a batería
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Autonomía por ciclo de carga de la batería. (min)
|15
|Duración del ciclo de carga. (min)
|180
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|2,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|277 x 234 x 201
Scope of supply
- Batería de iones de litio
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Aspiración de agua
- Volumen del tanque de agua: 4 l
- Longitud de manguera: 2.8 m
- Filtro de agua integrado
- Filtro del equipo
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Mascotas / perros
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Zapatos / calzado de senderismo
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
Accesorios
Detergentes
