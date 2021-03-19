MANEJO DE DESECHOS

En Kärcher la responsabilidad hacia el medio ambiente es fundamental dentro de nuestra cultura, por ello te invitamos a que podamos disponer de manera adecuada de todos tus equipos Kärcher que has decidido cambiar por un modelo más reciente o que han dejado de funcionar.

Ayúdanos con la reducción de estos residuos llevando estos equipos a nuestros Kärcher Centers para que podamos apoyarte con el correcto proceso de desecho de estos.

Si tienes dudas, encuentra más información y la ubicación de nuestros Kärcher Centers