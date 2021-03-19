MANEJO DE DESECHOS
En Kärcher la responsabilidad hacia el medio ambiente es fundamental dentro de nuestra cultura, por ello te invitamos a que podamos disponer de manera adecuada de todos tus equipos Kärcher que has decidido cambiar por un modelo más reciente o que han dejado de funcionar.
Ayúdanos con la reducción de estos residuos llevando estos equipos a nuestros Kärcher Centers para que podamos apoyarte con el correcto proceso de desecho de estos.
Si tienes dudas, encuentra más información y la ubicación de nuestros Kärcher Centers
¡Ubica nuestros Kärcher Centers!
Kärcher Center Aragón
- Av. 510 #242 San Juan de Aragón C.P7950 Ciudad de México Gustavo A. Madero Ciudad de México
- +52 (55) 2629 4941 / +52 (55) 2629 4943
- maritza.sanchez@mx.kaercher.com jesus.yescas@mx.kaercher.com
- Lunes a Viernes de 9:00-18:00 / Sábados de 10:00-14:00
Kärcher Center Cuautitlán
- Av. Doctor Jiménez Cantú S/N Centro Urbano 54700 Cuautitlán Izcalli Centro del Centro Comercial Multiplaza Izacalli SA-3 Estado de México
- +52 (55) 5025 0114 / +52 (55) 5025 0112
- isaac.castillo@mx.kaercher.com carmen.serrano@mx.kaercher.com
- Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 / Sábados de 10:00 a 14:00
Kärcher Center Del Valle
- Av. División del Norte #310 Del Valle C.P.3100 Ciudad de México Benito Juárez Ciudad de México
- +52 (55) 2629 4961 / +52 (55) 2629 4960
- ana.zavala@mx.kaercher.com / antonio.rogel@mx.kaercher.com
- Lunes a Viernes de 9:00-18:00 / Sábados de 10:00-14:00
Kärcher Center México
- Av. Ejército Nacional / Torre YMCA Planta Baja #253-A Anáhuac C.P. 11320 Ciudad de México Miguel Hidalgo
- +52 (55) 5025 0113 / +52 (55) 5025 0116
- raul.hernandez@mx.kaercher.com/marlen.sanchez@mx.kaercher.com
- Lunes a Viernes de 9:00-18:00 / Sábados de 10:00-14:00
Kärcher Center Naucalpan
- Boulevard Manuel Ávila Camacho #520 Industrial Atoto C.P. 53519 Naucalpan de Juárez, Estado de México
- +52 (55) 2629 4957 / +52 (55) 2629 4958
- lourdes.juarez2@mx.kaercher.com ricardo.gonzalez@mx.kaercher.com
- Lunes a Viernes de 9:00-18:00 / Sábados de 10:00-14:00
Kärcher Center Satélite
- Circuito Poetas #68 Ciudad Satelite C.P. 53100 Naucalpan de Juárez, Estado de México
- +52 5526294917 / +52 5526294917
- gaspar.sanmartin@mx.kaercher.com / enrique.sosa@mx.kaercher.com
- Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00Sábados de 10:00 a 14:00
Kärcher Center Tlalpan
- Av. De los Insurgentes Sur / Plaza Comercial Arroyo Local 3 #3965 Sta. Úrsula Xitla C.P. 14420 Tlalpan Ciudad de México
- +52 (55) 2629 4907 / +52 (55) 2629 4908
- lesly.sanchez@mx.kaercher.com
- Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 Sábados de 10:00 a 14:00
Kärcher Center Tlalnepantla
- Tlalnepantla Sor Juana Inés de la Cruz #316 Benito Juárez C.P.54030 Tlalnepantla Estado de México
- +52 (55) 2629 4974 / +52 (55) 2629 4975
- jose.luna@mx.kaercher.com / angel.garcia@mx.kaercher.com
- Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 Sábados de 10:00 a.m. a 14:00