MANEJO DE DESECHOS

En Kärcher la responsabilidad hacia el medio ambiente es fundamental dentro de nuestra cultura, por ello te invitamos a que podamos disponer de manera adecuada de todos tus equipos Kärcher que has decidido cambiar por un modelo más reciente o que han dejado de funcionar.

Ayúdanos con la reducción de estos residuos llevando estos equipos a nuestros Kärcher Centers para que podamos apoyarte con el correcto proceso de desecho de estos.

Si tienes dudas, encuentra más información y la ubicación de nuestros Kärcher Centers

¡Ubica nuestros Kärcher Centers!

sus

Kärcher Center Aragón

  • Av. 510 #242 San Juan de Aragón C.P7950 Ciudad de México Gustavo A. Madero Ciudad de México
  • +52 (55) 2629 4941 / +52 (55) 2629 4943
  • maritza.sanchez@mx.kaercher.com  jesus.yescas@mx.kaercher.com
  • Lunes a Viernes de 9:00-18:00 / Sábados de 10:00-14:00
     

Kärcher Center Cuautitlán

  • Av. Doctor Jiménez Cantú S/N Centro Urbano 54700 Cuautitlán Izcalli Centro del Centro Comercial Multiplaza Izacalli SA-3 Estado de México
  • +52 (55) 5025 0114 / +52 (55) 5025 0112
  • isaac.castillo@mx.kaercher.com  carmen.serrano@mx.kaercher.com
  • Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 / Sábados de 10:00 a 14:00 

Kärcher Center Del Valle

  • Av. División del Norte #310 Del Valle C.P.3100 Ciudad de México Benito Juárez Ciudad de México 
  • +52 (55) 2629 4961 / +52 (55) 2629 4960
  • ana.zavala@mx.kaercher.com / antonio.rogel@mx.kaercher.com
  • Lunes a Viernes de 9:00-18:00 / Sábados de 10:00-14:00

Kärcher Center México

  • Av. Ejército Nacional / Torre YMCA Planta Baja #253-A Anáhuac C.P. 11320 Ciudad de México Miguel Hidalgo
  • +52 (55) 5025 0113 / +52 (55) 5025 0116 
  • raul.hernandez@mx.kaercher.com/marlen.sanchez@mx.kaercher.com
  • Lunes a Viernes de 9:00-18:00 / Sábados de 10:00-14:00

Kärcher Center Naucalpan

  • Boulevard Manuel Ávila Camacho #520 Industrial Atoto C.P. 53519 Naucalpan de Juárez, Estado de México
  • +52 (55) 2629 4957 / +52 (55) 2629 4958
  • lourdes.juarez2@mx.kaercher.com ricardo.gonzalez@mx.kaercher.com
  • Lunes a Viernes de 9:00-18:00 / Sábados de 10:00-14:00

Kärcher Center Satélite

  • Circuito Poetas #68 Ciudad Satelite C.P. 53100 Naucalpan de Juárez, Estado de México 
  • +52 5526294917 / +52 5526294917
  • gaspar.sanmartin@mx.kaercher.com / enrique.sosa@mx.kaercher.com 
  • Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00Sábados de 10:00  a 14:00 

Kärcher Center Tlalpan

  • Av. De los Insurgentes Sur / Plaza Comercial Arroyo Local 3 #3965 Sta. Úrsula Xitla C.P. 14420 Tlalpan Ciudad de México
  • +52 (55) 2629 4907 / +52 (55) 2629 4908
  • lesly.sanchez@mx.kaercher.com 
  • Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 Sábados de 10:00 a 14:00

Kärcher Center Tlalnepantla

  • Tlalnepantla Sor Juana Inés de la Cruz #316 Benito Juárez C.P.54030 Tlalnepantla Estado de México
  • +52 (55) 2629 4974 / +52 (55) 2629 4975
  • jose.luna@mx.kaercher.com / angel.garcia@mx.kaercher.com 
  • Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00  Sábados de 10:00 a.m. a 14:00

Ayúdanos con la reducción de este tipo de residuos llevando estos equipos a nuestros Kärcher Centers para que podamos apoyarte con el correcto proceso de desecho de estos.