Extension lance handheld
Prolongación de tubos pulverizadores para un aumento del alcance de 0,4 metros. Para una limpieza más cómoda y efectiva de lugares de difícil acceso. Apto para todos los accesorios Kärcher.
El tubo de prolongación Handheld une la limpiadora manual Kärcher con el accesorio mediante una conexión Quick Connect. Facilita un trabajo ergonómico y la distancia protege contra las salpicaduras de agua. El tubo de prolongación es compatible con las limpiadoras manuales de Kärcher. Para su uso es necesario un accesorio de limpiadora manual con conexión Quick Connect, por ejemplo la MJ 24 Handheld Multi Jet.
Características y ventajas
Código de colores en la conexión de bayoneta
- Clara diferenciación de los accesorios de limpiadoras de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|384 x 40 x 37