Filtro embalado HEPA 13 VC 3
El filtro HEPA (EN 1822:1998) para la aspiradora multiciclónica VC 3 de Kärcher filtra de forma fiable y segura la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y partículas alergénicas. Por lo tanto, el aire de salida es más limpio que el aire ambiente. Ideal para alérgicos.
Características y ventajas
Capacidad de filtrado de gran eficiencia
Ideal para alérgicos
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|125 x 125 x 29
Campos de aplicación
- Aspiración de suciedad seca