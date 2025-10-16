Filtro embalado HEPA 13 VC 3

El filtro HEPA para la aspiradora multiciclónica VC 3 de Kärcher filtra de forma fiable y segura la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y partículas alergénicas. Ideal para alérgicos.

El filtro HEPA (EN 1822:1998) para la aspiradora multiciclónica VC 3 de Kärcher filtra de forma fiable y segura la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y partículas alergénicas. Por lo tanto, el aire de salida es más limpio que el aire ambiente. Ideal para alérgicos.

Características y ventajas
Capacidad de filtrado de gran eficiencia
Ideal para alérgicos
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 125 x 125 x 29
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de suciedad seca