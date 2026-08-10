Filtro EPA 13 DS 5500/ DS 5600 mediclean

El filtro HEPA 13 de alto rendimiento retiene polen, esporas de hongos, bacterias y excrementos de ácaros de forma eficaz.

El filtro HEPA 13 de alto rendimiento dispone de un sellado muy elaborado. De este modo también retiene polen, esporas de hongos, bacterias y excrementos de ácaros de forma eficaz. Retiene un 99,99 % de todas las partículas de más de 0,3 µ.

Características y ventajas
Apta para los aspiradores de Kärcher con filtro de agua DS 5500 y DS 5600
Filtrado eficaz de alérgenos como polen, esporas de hongos, bacterias y excrementos de ácaros
Cambio más rápido y sencillo
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 165 x 112 x 55
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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