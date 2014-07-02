Juego de cepillos circulares
Dos colores distintos para diferentes aplicaciones, por ejemplo en cocinas y cuartos de baño
Práctico juego de cepillos rendondos en dos colores para distintos lugares de uso. Gracias al color, se pueden distinguir los cepillos de limpieza perfectamente y utilizarlos para diferentes tareas. Así, por ejemplo, un color está destinado a su uso en sanitarios y el otro a tareas de limpieza en la zona de la cocina. Las cerdas flexibles del cepillo de vapor realizan cualquier tarea de forma fiable y a la perfección.
Características y ventajas
2 colores diferentes (negro, rojo)
- Un trabajo higiénico en distintos ámbitos de aplicación (sanitarios, cocina, griferías, etc.)
Material de las cerdas de gran calidad
- Eliminación sencilla de la suciedad muy incrustada
- Las cerdas no se desgastan rápidamente, larga vida útil
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|26 x 26 x 40
Videos
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Limpieza de desagües
- Lavabos/pilas de lavado
- Grifería
- Váter
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Baño