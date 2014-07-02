Juego de cepillos circulares

Dos colores distintos para diferentes aplicaciones, por ejemplo en cocinas y cuartos de baño

Práctico juego de cepillos rendondos en dos colores para distintos lugares de uso. Gracias al color, se pueden distinguir los cepillos de limpieza perfectamente y utilizarlos para diferentes tareas. Así, por ejemplo, un color está destinado a su uso en sanitarios y el otro a tareas de limpieza en la zona de la cocina. Las cerdas flexibles del cepillo de vapor realizan cualquier tarea de forma fiable y a la perfección.

Características y ventajas
2 colores diferentes (negro, rojo)
  • Un trabajo higiénico en distintos ámbitos de aplicación (sanitarios, cocina, griferías, etc.)
Material de las cerdas de gran calidad
  • Eliminación sencilla de la suciedad muy incrustada
  • Las cerdas no se desgastan rápidamente, larga vida útil
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 26 x 26 x 40
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Limpieza de desagües
  • Lavabos/pilas de lavado
  • Grifería
  • Váter
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Baño
Created with AI (artificial intelligence)

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