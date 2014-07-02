Juego de juntas tóricas

El juego contiene juntas tóricas para el cierre de seguridad, la boquilla de chorro concentrado, la prolongación, la manguera de vapor y la conexión de la plancha.

Kit de juntas tóricas de recambio para cambiar las juntas tóricas en varios accesorios de la limpiadora de vapor. Incluye cierre de seguridad, boquilla de chorro concentrado, prolongación, manguera de vapor y conexión de plancha de vapor. Útil kit de recambio para una limpieza sin interrupciones.

Características y ventajas
Juntas tóricas de goma
  • Para el cambio debido al desgaste o la pérdida de juntas tóricas de distintos accesorios de la limpiadora de vapor
  • Para el sellado entre las boquillas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Dimensiones (l × a × h). (mm) 200 x 125 x 30
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
Información de la Tienda en Línea
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