Kit de boquillas para FR, 400 l/h - 450 l/h

Kit de boquillas específico para el equipo compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para un rendimiento óptimo de las limpiadoras de superficies de Kärcher (400 a 450 l/h).

Kit de boquillas específico para el equipo compuesto por boquilla de alto rendimiento y atornilladuras. Para un rendimiento óptimo de las limpiadoras de superficies de Kärcher (400 a 450 l/h). Apto para los siguientes modelos: 2.640-679, 2.640-355 y 2.641-065.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de agua (l/h) 400 / 450
Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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