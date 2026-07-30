Limpieza por duplicado: el juego de rodillos de microfibra de dos piezas para el limpiador de pisos FC 5 de Kärcher facilita una limpieza en húmedo cuidadosa y la conservación de todos los suelos duros, incluido el parqué. Los rodillos de microfibra, de gran calidad, no generan pelusas, tienen gran capacidad de absorción y son extremadamente resistentes. Además, son aptos para el lavado a máquina hasta 60 °C. Los rodillos están disponibles en dos colores: amarillo y gris. Se pueden utilizar rodillos de un color para unas tareas y de otro color para otras, por ejemplo, uno para el baño y otro para la cocina.