Kit de rodillos para piedra FC

Limpie con la máxima facilidad los suelos duros: con el kit de rodillos de piedra de 2 piezas contra la suciedad resistente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.

El set de 2 rodillos para piedra es la ayuda perfecta para limpiar suelos duros resistentes, como piedra o cerámica (aunque no suelos sensibles de piedra natural, como p. ej. mármol o terracota) y es adecuado para todos los limpiadores de suelos duros de Kärcher. Gracias a sus cerdas integradas, el set de rodillos para piedra elimina sin esfuerzo la suciedad incrustada y hace que incluso la juntas y las superficies irregulares luzcan de nuevo un aspecto resplandeciente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.

Características y ventajas
Cerdas integradas
  • Para eliminar sin esfuerzo la suciedad incrustada.
  • Incluso las juntas y los suelos irregulares vuelven a quedar relucientes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 300 x 60 x 60
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
Información de la Tienda en Línea
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