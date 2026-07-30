Kit de rodillos para piedra FC
Limpie con la máxima facilidad los suelos duros: con el kit de rodillos de piedra de 2 piezas contra la suciedad resistente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
El set de 2 rodillos para piedra es la ayuda perfecta para limpiar suelos duros resistentes, como piedra o cerámica (aunque no suelos sensibles de piedra natural, como p. ej. mármol o terracota) y es adecuado para todos los limpiadores de suelos duros de Kärcher. Gracias a sus cerdas integradas, el set de rodillos para piedra elimina sin esfuerzo la suciedad incrustada y hace que incluso la juntas y las superficies irregulares luzcan de nuevo un aspecto resplandeciente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
Características y ventajas
Cerdas integradas
- Para eliminar sin esfuerzo la suciedad incrustada.
- Incluso las juntas y los suelos irregulares vuelven a quedar relucientes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|300 x 60 x 60