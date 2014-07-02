Manguera de aspiración, C 35, 4 m
Manguera de aspiración de 4 m sin codo ni manguito de conexión. Con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios.
La manguera de aspiración de 4 m sin codo ni manguito de conexión está equipada con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. La manguera está disponible como opción para los equipos NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, así como para todas las variantes de los modelos NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 y NT 611.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|4
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|430 x 430 x 110