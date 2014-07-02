Manguera de aspiración, C 35, 4 m

Manguera de aspiración de 4 m sin codo ni manguito de conexión. Con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios.

La manguera de aspiración de 4 m sin codo ni manguito de conexión está equipada con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. La manguera está disponible como opción para los equipos NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, así como para todas las variantes de los modelos NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 y NT 611.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 4
Ancho nominal estándar ( ) B 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color Negro
Peso (kg) 0,8
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,8
Dimensiones (l × a × h). (mm) 430 x 430 x 110
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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