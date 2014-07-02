Manguera de aspiración, por metro

Manguera en espiral resistente al vacío. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.

Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para adaptar a la longitud deseada. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.

Características y ventajas
Disponible por metros
  • La longitud de la manguera puede cortarse individualmente. Puede utilizarse en combinación con los elementos de conexión y los filtros de aspiración como accesorios para aspiración individuales.
Manguera en espiral resistente al vacío
  • Manguera flexible para transportar y aspirar agua.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 25
Diámetro 3/4″
Color Negro
Peso (kg) 4,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 4,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 380 x 380 x 152
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida del agua de lluvia, fuentes, etc.
Created with AI (artificial intelligence)

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