Bomba sumergible de agua sucia SP 3 Dirt
Bombea y circula agua limpia y sucia de manera confiable con una capacidad de bombeo de hasta 7,000 l/h: con la compacta y robusta bomba sumergible SP 3 Dirt para agua sucia con interruptor de flotador.
Bombear rápidamente cuerpos de agua y estanques de jardín no es ningún problema para la bomba de agua sumergible SP 3 Dirt con una capacidad de bombeo de hasta 7,000 litros por hora. Con seguridad bombea agua limpia o sucia con partículas de suciedad de hasta 20 mm. Un filtro previo opcional protege a la bomba de absorber partícular más grandes. Además, la bomba sumergible para agua sucia está equipada con un interruptor de flotador, que enciende y apaga la bomba automáticamente dependiendo del nivel de agua, previniendo que trabaje en seco. El interruptor de flotador puede fijarse para que la bomba pueda ser operada de manera manual aún en niveles muy bajos de agua, con aguas residuales de hasta 25 mm. Adicionalmente: un robusto sello circular deslizable le proporciona a la bomba una vida útil mayor y la conexión de rosca con Quick Connect permite que mangueras de 1 1/4" sean rápida y fácilmente conectadas.
Características y ventajas
Cierre de anillo deslizante de cerámicaPara una vida útil extralarga.
Interruptor de flotadorConecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.
Conexión rápidaPara la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1,25 pulgadas a la bomba.
Diseñada para el agua sucia
- Bombeo eficaz de agua con partículas de suciedad de un tamaño de hasta 20 mm.
Posibilidad de fijación del interruptor flotador
- Para cambiar al funcionamiento continuo.
Asa para transporte confortable
- Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo robusto y fácil de colocar como accesorio
- Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|350
|Caudal de agua máx. (l/h)
|< 7000
|Temperatur de funcionamiento (°C)
|máx. 35
|Altura de bombeo (m)
|6
|Presión (bar)
|máx. 0,6
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 20
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Agua restante mín., manual (mm)
|25
|Nivel del agua restante (mm)
|25
|Conexión
|G1
|lado de presión de la rosca de empalme
|Rosca interior G1
|Cable de conexión. (m)
|10
|Tensión (V)
|127 - 127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|4,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Manguera de conexión: 1 1/4''
Equipamiento
- Asa para transporte confortable
- Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
- Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador
- Interruptor de flotador
- En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua
- En el servicio manual, la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar la cantidad mínima de agua restante
- Cierre de anillo deslizante de cerámica
Campos de aplicación
- Para el bombeo de agua de estanques de jardín
Accesorios
