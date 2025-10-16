Bombear rápidamente cuerpos de agua y estanques de jardín no es ningún problema para la bomba de agua sumergible SP 3 Dirt con una capacidad de bombeo de hasta 7,000 litros por hora. Con seguridad bombea agua limpia o sucia con partículas de suciedad de hasta 20 mm. Un filtro previo opcional protege a la bomba de absorber partícular más grandes. Además, la bomba sumergible para agua sucia está equipada con un interruptor de flotador, que enciende y apaga la bomba automáticamente dependiendo del nivel de agua, previniendo que trabaje en seco. El interruptor de flotador puede fijarse para que la bomba pueda ser operada de manera manual aún en niveles muy bajos de agua, con aguas residuales de hasta 25 mm. Adicionalmente: un robusto sello circular deslizable le proporciona a la bomba una vida útil mayor y la conexión de rosca con Quick Connect permite que mangueras de 1 1/4" sean rápida y fácilmente conectadas.