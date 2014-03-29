Bombas sumergibles

!Tauchpumpen! Nuestras bombas sumergibles: convincentes y fiables. Las bombas sumergibles de Kärcher incorporan el conocido y probado retén frontal cerámico de la gama profesional. Este sellado de alta calidad hace las bombas más robustas, duraderas y perfectas para grandes exigencias en el ámbito privado. Nuestras bombas sumergibles de agua sucia transportan también agua sucia sin problemas de un sitio a otro. Las bombas sumergibles de aspiración plana bombean el agua hasta que solo queda un milímetro y proporcionan unos resultados agradablemente secos. La nueva bomba sumergible de agua sucia con aspiración plana satisface ambos requisitos, y está así preparada para diferentes aplicaciones.