Bomba sumergible de aspiración plana SP 2 Flat

Se enfrenta con hasta 6,000 l/h y bombea el agua con hasta 1 mm de profundidad, dejando la superficie para secar con trapeador: la bomba sumergible SP 2 Flat es la opción básica y compacta para desaparecer agua con pequeñas impurezas.

La bomba sumergible SP 2 Flat con seguridad ayuda a bombear agua limpia y con pequeñas impurezas de partículas de hasta 5 mm. Con hasta 6,000 l/h es lo ideal para drenar pequeñas albercas o estanques llenos con agua que ingresa del subsuelo o de fugas de equipos con agua. Un robusto sello circular deslizable le proporciona a la bomba una vida útil mayor. El interruptor de flotador enciende y apaga la bomba automáticamente dependiendo del nivel de agua, previniendo que trabaje en seco. Y gracias a la posibilidad fijar el interruptor de flotador, también puede ser usada en niveles bajos de agua en operación continua. La SP 2 Flat también cuenta con patas plegables, que pueden utilizarse para lograr una mayor capacidad. Cuando las patas están plegadas, la bomba de agua sumergible comienza a operar a una profundidad de agua de 7 mm y en bombas en trabajo continuo hasta 1 mm, dejando la superficie para secar con trapeador. Y la conexión de rosca con Quick Connect permite que mangueras de 1 1/4" sean rápida y fácilmente conectadas.

Características y ventajas
Bomba sumergible de aspiración plana SP 2 Flat: Cierre de anillo deslizante de cerámica
Cierre de anillo deslizante de cerámica
Para una vida útil extralarga.
Bomba sumergible de aspiración plana SP 2 Flat: Interruptor de flotador
Interruptor de flotador
Conecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.
Bomba sumergible de aspiración plana SP 2 Flat: Conexión rápida
Conexión rápida
Empalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1,25 pulgadas a la bomba.
Pies de nivel plegables
  • Ajuste del servicio normal con mayor capacidad de transporte a una aspiración en plano de 1 mm con un resultado seco.
Ventilación automática
  • Ya a partir de un nivel de agua de 7 mm, la bomba empieza a funcionar en modo manual.
Posibilidad de fijación del interruptor flotador
  • Para cambiar al funcionamiento continuo.
Asa para transporte confortable
  • Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo robusto y fácil de colocar como accesorio
  • Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia nominal de entrada (W) 320
Caudal de agua máx. (l/h) < 6500
Temperatur de funcionamiento (°C) máx. 35
Altura de bombeo (m) 6,5
Presión (bar) máx. 0,65
Recogida plana hasta una profundidad de (mm) 1
Tamaño de las partículas de suciedad (mm) máx. 5
Profundidad de inmersión (m) máx. 7
Agua restante mín., manual (mm) 1
Nivel del agua restante (mm) 1
Conexión G1
lado de presión de la rosca de empalme Rosca interior G1
Cable de conexión. (m) 10
Tensión (V) 127 - 127
Frecuencia (Hz) 60
Color Amarillo
Dimensiones (l × a × h). (mm) 227 x 240 x 262
Peso sin accesorios. (kg) 4
Peso con embalaje incluido. (kg) 4,4

Scope of supply

  • Manguera de conexión: 1 1/4''

Equipamiento

  • Asa para transporte confortable
  • Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
  • Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador
  • Ajuste de aspiración en plano
  • Interruptor de flotador
  • Cierre de anillo deslizante de cerámica
Bomba sumergible de aspiración plana SP 2 Flat
Campos de aplicación
  • Para daños causados por el agua en el hogar y el sótano (fuga de lavadora o entrada de agua subterránea)
  • Para bombear el agua de las piscinas
Accesorios
