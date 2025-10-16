Bomba sumergible de aspiración plana SP 2 Flat
Se enfrenta con hasta 6,000 l/h y bombea el agua con hasta 1 mm de profundidad, dejando la superficie para secar con trapeador: la bomba sumergible SP 2 Flat es la opción básica y compacta para desaparecer agua con pequeñas impurezas.
La bomba sumergible SP 2 Flat con seguridad ayuda a bombear agua limpia y con pequeñas impurezas de partículas de hasta 5 mm. Con hasta 6,000 l/h es lo ideal para drenar pequeñas albercas o estanques llenos con agua que ingresa del subsuelo o de fugas de equipos con agua. Un robusto sello circular deslizable le proporciona a la bomba una vida útil mayor. El interruptor de flotador enciende y apaga la bomba automáticamente dependiendo del nivel de agua, previniendo que trabaje en seco. Y gracias a la posibilidad fijar el interruptor de flotador, también puede ser usada en niveles bajos de agua en operación continua. La SP 2 Flat también cuenta con patas plegables, que pueden utilizarse para lograr una mayor capacidad. Cuando las patas están plegadas, la bomba de agua sumergible comienza a operar a una profundidad de agua de 7 mm y en bombas en trabajo continuo hasta 1 mm, dejando la superficie para secar con trapeador. Y la conexión de rosca con Quick Connect permite que mangueras de 1 1/4" sean rápida y fácilmente conectadas.
Características y ventajas
Cierre de anillo deslizante de cerámicaPara una vida útil extralarga.
Interruptor de flotadorConecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.
Conexión rápidaEmpalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1,25 pulgadas a la bomba.
Pies de nivel plegables
- Ajuste del servicio normal con mayor capacidad de transporte a una aspiración en plano de 1 mm con un resultado seco.
Ventilación automática
- Ya a partir de un nivel de agua de 7 mm, la bomba empieza a funcionar en modo manual.
Posibilidad de fijación del interruptor flotador
- Para cambiar al funcionamiento continuo.
Asa para transporte confortable
- Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo robusto y fácil de colocar como accesorio
- Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|320
|Caudal de agua máx. (l/h)
|< 6500
|Temperatur de funcionamiento (°C)
|máx. 35
|Altura de bombeo (m)
|6,5
|Presión (bar)
|máx. 0,65
|Recogida plana hasta una profundidad de (mm)
|1
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 5
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Agua restante mín., manual (mm)
|1
|Nivel del agua restante (mm)
|1
|Conexión
|G1
|lado de presión de la rosca de empalme
|Rosca interior G1
|Cable de conexión. (m)
|10
|Tensión (V)
|127 - 127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Color
|Amarillo
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|227 x 240 x 262
|Peso sin accesorios. (kg)
|4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|4,4
Scope of supply
- Manguera de conexión: 1 1/4''
Equipamiento
- Asa para transporte confortable
- Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
- Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador
- Ajuste de aspiración en plano
- Interruptor de flotador
- Cierre de anillo deslizante de cerámica
Campos de aplicación
- Para daños causados por el agua en el hogar y el sótano (fuga de lavadora o entrada de agua subterránea)
- Para bombear el agua de las piscinas
