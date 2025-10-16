La bomba sumergible SP 2 Flat con seguridad ayuda a bombear agua limpia y con pequeñas impurezas de partículas de hasta 5 mm. Con hasta 6,000 l/h es lo ideal para drenar pequeñas albercas o estanques llenos con agua que ingresa del subsuelo o de fugas de equipos con agua. Un robusto sello circular deslizable le proporciona a la bomba una vida útil mayor. El interruptor de flotador enciende y apaga la bomba automáticamente dependiendo del nivel de agua, previniendo que trabaje en seco. Y gracias a la posibilidad fijar el interruptor de flotador, también puede ser usada en niveles bajos de agua en operación continua. La SP 2 Flat también cuenta con patas plegables, que pueden utilizarse para lograr una mayor capacidad. Cuando las patas están plegadas, la bomba de agua sumergible comienza a operar a una profundidad de agua de 7 mm y en bombas en trabajo continuo hasta 1 mm, dejando la superficie para secar con trapeador. Y la conexión de rosca con Quick Connect permite que mangueras de 1 1/4" sean rápida y fácilmente conectadas.