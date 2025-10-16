NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
El accesorio para la limpieza de fachadas y cristales permite limpiar fachadas y superficies acristaladas con alta presión de manera efectiva. Es especialmente eficiente en combinación con la lanza pulverizadora telescópica de Kärcher.
Limpieza uniforme altamente eficaz: las cuatro boquillas de alta presión integradas eliminan la suciedad resistente de distintas superficies. Los bastidores de recambio se sustituyen de forma sencilla y rápida en función de la aplicación. El bastidor con cerdas para la limpieza de fachadas y paredes protege al usuario contra las salpicaduras de agua y se desliza por la superficie con suavidad. Para la limpieza de superficies acristaladas, como por ejemplo de invernaderos, es idóneo el bastidor con cepillo de esponja de microfibra colocado mediante autofijación. Las fibras abrasivas contribuyen a la eliminación de la suciedad y garantizan una limpieza cuidadosa de las superficies.
Características y ventajas
Bastidor reemplazableCambio sencillo sin herramientas para la aplicación en superficies (de cristal) duras o delicadas.
Cuatro boquillas de alta presiónEliminación efectiva de suciedad resistente y elevado rendimiento en superficie.
Articulación entre cubierta y bastidorEl accesorio se adapta a la superficie proporcionando así en todo momento una buena superficie de apoyo.
Cepillo de esponja de microfibra extraíble y lavable
- El cepillo de esponja de microfibra puede lavarse a 60 °C.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Textil compuesto de fibra
|70 % poliéster; 30 % poliamida
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,9
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|194 x 338 x 160
Videos
Campos de aplicación
- Fachada
- Invernaderos
- Lunas del coche
