Pistola de recambio Good

Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Para limpiadoras de alta presión en las cuales la manguera de alta presión se fija a la pistola.

Cambiar la pistola es muy fácil: esta pistola de recambio es adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Apta para todas las hidrolavadoras de alta presión, en las cuales la manguera de alta presión se fija por clip o abrazadera de unión a la pistola pulverizadora manual.

Características y ventajas
Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K 2  a K 7.
  • Sencilla sustitución de la pistola
Conexión de bayoneta
  • Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Aplicación del detergente a baja presión
  • Sencilla aplicación del detergente
  • Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Seguro para niños
  • El gatillo de la pistola se bloquea.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 422 x 40 x 181
Equipos compatibles