Pistola de recambio Good
Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Para limpiadoras de alta presión en las cuales la manguera de alta presión se fija a la pistola.
Cambiar la pistola es muy fácil: esta pistola de recambio es adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Apta para todas las hidrolavadoras de alta presión, en las cuales la manguera de alta presión se fija por clip o abrazadera de unión a la pistola pulverizadora manual.
Características y ventajas
Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K 2 a K 7.
- Sencilla sustitución de la pistola
Conexión de bayoneta
- Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Aplicación del detergente a baja presión
- Sencilla aplicación del detergente
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Seguro para niños
- El gatillo de la pistola se bloquea.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|422 x 40 x 181