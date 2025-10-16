Prolongación de la manguera de alta presión
Prolongación de la manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. Manguera de calidad DN-8 de 7,5 m de largo está reforzada con trenzado textil. Con protección contra flexiones
La prolongación de mangueras de alta presión de 7,5 m de largo amplía el radio de acción y proporciona una mayor flexibilidad. La prolongación está equipada con una conexión de latón estable, está reforzada con trenzado textil y cuenta con protección contra flexiones. La prolongación se acopla sencillamente entre el equipo y la manguera de alta presión. La manguera es apta para presiones de hasta 160 bar y temperaturas hasta 60 °C. También se puede utilizar sin problemas con detergentes. Adecuada para todos los equipos de las clases de la K2 a la K7.
Características y ventajas
Manguera de prolongación de 7,5 m
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 40
|Presión máx. (bar)
|140
|Longitud (m)
|7,5
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|240 x 240 x 65