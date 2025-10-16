La prolongación de mangueras de alta presión de 7,5 m de largo amplía el radio de acción y proporciona una mayor flexibilidad. La prolongación está equipada con una conexión de latón estable, está reforzada con trenzado textil y cuenta con protección contra flexiones. La prolongación se acopla sencillamente entre el equipo y la manguera de alta presión. La manguera es apta para presiones de hasta 160 bar y temperaturas hasta 60 °C. También se puede utilizar sin problemas con detergentes. Adecuada para todos los equipos de las clases de la K2 a la K7.