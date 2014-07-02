Prolongación de manguera de goma de alta presión, 10 m, K2-K8
Prolongación de manguera de goma de alta presión de 10 m. Manguera de goma de alta calidad con refuerzo de alambre de acero. Temperatura: hasta 80 ºC. Presión: hasta 160 bar.
La prolongación de mangueras de goma de 10 m proporciona una mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Solo hay que conectarla entre el equipo y la manguera de alta presión, y el trabajo se hace más fácil. La manguera de goma de alta calidad con refuerzo de alambre de acero destaca por su robustez y garantiza una larga vida útil. La prolongación de mangueras soporta presiones de hasta 160 bar y está diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 80 ºC. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K8.
Características y ventajas
Manguera de prolongación de 10 m
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Manguera de goma con refuerzo de alambre de acero
- Larga vida útil y alta calidad.
Protección contra flexiones
- Protección de la manguera contra dobleces.
Conexión de latón
- Larga vida útil y alta calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|10
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|2,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|240 x 240 x 110