La prolongación de mangueras de goma de 10 m proporciona una mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Solo hay que conectarla entre el equipo y la manguera de alta presión, y el trabajo se hace más fácil. La manguera de goma de alta calidad con refuerzo de alambre de acero destaca por su robustez y garantiza una larga vida útil. La prolongación de mangueras soporta presiones de hasta 160 bar y está diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 80 ºC. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K8.