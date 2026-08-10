T 150
Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratorias
- Buen rendimiento de superficie, perfecto para limpiar superficies grandes.
Protección antisalpicaduras
- Limpieza sin salpicaduras.
Efecto de aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|440 x 262 x 613
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Terraza
Accesorios
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