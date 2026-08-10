T 150

Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratorias
  • Buen rendimiento de superficie, perfecto para limpiar superficies grandes.
Protección antisalpicaduras
  • Limpieza sin salpicaduras.
Efecto de aerodeslizador
  • El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,8
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 440 x 262 x 613

Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).

Campos de aplicación
  • Terraza
Accesorios
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Created with AI (artificial intelligence)

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KÄRCHER MÉXICO

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Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

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