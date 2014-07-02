Tubo plano con abrazadera para tubo flex

Características y ventajas
Manguera plana
  • Como se puede enrollar en plano, ocupa muy poco espacio. En comparación con una manguera de bombeo estándar, se ahorra un 40 % de peso y un 90 % de volumen.
Manguera plana flexible de PVC y revestimiento textil con abrazadera galvanizada para mangueras 25-40 mm.
  • Especialmente recomendada para la evacuación de agua en inundaciones.
Abrazadera galvanizada para mangueras
  • Gracias al material utilizado, la abrazadera para mangueras no se oxida y así se garantiza una larga vida útil.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro 1″
Longitud de manguera (m) 10
Color Amarillo
Peso (kg) 2,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 2,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 260 x 46
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida del agua de lluvia, fuentes, etc.
Created with AI (artificial intelligence)

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