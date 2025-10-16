CVH 2
Características y ventajas
Ligero y compactoDesempeño sin esfuerzo de las pequeñas tareas de limpieza diarias.
Listo de inmediatoSe puede emplear en cualquier momento y lugar gracias a su diseño compacto y un uso sencillo de los accesorios.
Sistema de filtros doble
Gran rendimiento de limpieza
- Potencia de aspiración óptima para pequeñas tareas de limpieza de cualquier tipo.
Filtro lavable y recipiente de polvo
- Fácil de limpiar con agua del grifo y reutilizable.
Prácticos accesorios
- Apta para superficies sensibles y zonas de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipos a batería
|Depósito (l)
|0,15
|Intensidad acústica (dB)
|< 78
|Potencia de conexión (W)
|70
|Modo de tiempo de marcha mínimo (min)
|10
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión de la batería. (V)
|7,2
|Capacidad de baterías (Ah)
|2
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (h)
|4
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios. (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Boquilla para ranuras 2 en 1
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA (EN 1882:1998)
