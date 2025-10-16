CVH 2

Características y ventajas
CVH 2: Ligero y compacto
Desempeño sin esfuerzo de las pequeñas tareas de limpieza diarias.
CVH 2: Listo de inmediato
Se puede emplear en cualquier momento y lugar gracias a su diseño compacto y un uso sencillo de los accesorios.
CVH 2: Sistema de filtros doble
Gran rendimiento de limpieza
  • Potencia de aspiración óptima para pequeñas tareas de limpieza de cualquier tipo.
Filtro lavable y recipiente de polvo
  • Fácil de limpiar con agua del grifo y reutilizable.
Prácticos accesorios
  • Apta para superficies sensibles y zonas de difícil acceso.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Equipos a batería
Depósito (l) 0,15
Intensidad acústica (dB) < 78
Potencia de conexión (W) 70
Modo de tiempo de marcha mínimo (min) 10
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión de la batería. (V) 7,2
Capacidad de baterías (Ah) 2
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (h) 4
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Color blanco
Peso sin accesorios. (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido. (kg) 1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 330 x 76 x 76

Scope of supply

  • Boquilla para ranuras 2 en 1
  • Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA (EN 1882:1998)
