Aspiradora para suciedad sólida y líquida KWD 2 V-15/2/18 (BYY)*MX
El KWD 2 V-15/2/18/C dispone, además del filtro de cartucho de una pieza y de la función de soplado, de un depósito de plástico de 15 l con cabezal negro, un cable de 2 m y una manguera de aspiración de 1,8 m.
El KWD 2 V-15/2/18/C convence por su diseño compacto, un cabezal negro, y es superpotente y energéticamente eficiente. Todo ello, con un consumo energético de tan solo 1000 W. Este equipo obtiene resultados de limpieza espectaculares con suciedad seca, húmeda, gruesa o fina. El aspirador en seco y húmedo cuenta con un robusto depósito de plástico de 15 litros resistente a los choques, un cable de 2 metros, así como una manguera de aspiración de 1,8 metros con asa recta, boquilla para suelos con clips y bolsa de filtro de fieltro. El filtro de cartucho de una pieza permite el aspirado de suciedad seca y húmeda sin tener que cambiarse, instalándose en la cesta de filtro al girar en el sentido de las agujas del reloj. Además, este aspirador ofrece una práctica función de soplado, que, entre otras cosas, podrá activarse en esos lugares difíciles para el aspirado. La superficie de almacenamiento en el cabezal del equipo sirve para guardar de forma segura la herramienta y piezas pequeñas como tornillos y clavos. Los tubos y la boquilla para suelos también se colocan rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Por último, el equipo destaca por la posibilidad de almacenarse en espacios reducidos, por el fácil almacenamiento de los accesorios y el sistema de cierre «Pull & Push».
Características y ventajas
Filtro de cartuchoPara el aspirado en húmedo y en seco sin cambio del filtro. Sencilla incorporación y desmontaje del filtro al girar, sin más piezas de obturación.
Práctico almacenaje de accesoriosAlmacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento compacto del equipo.
Práctica función de sopladoEn todos aquellos lugares donde no se puede aspirar, resulta útil la práctica función de soplado. Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos o clavos.
Práctica posición de estacionamiento
- Cuando se interrumpe el trabajo, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos se estacionan de forma cómoda y rápida.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para un resultado de limpieza óptimo, tanto en seco como en húmedo, al aspirar suciedad fina o gruesa.
- Para una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Para una apertura y cierre del depósito de manera sencilla, rápida y segura.
Asa de transporte ergonómica
- El equipo es fácil de transportar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|1000
|Potencia de aspiración (W)
|200
|Vacío (mbar)
|máx. 200
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 40
|Capacidad del contenedor (l)
|15
|Material del depósito
|Plástico
|Cable de conexión. (m)
|2
|Ancho nominal del accesorio (mm)
|35
|Tensión (V)
|120 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB)
|74
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|349 x 328 x 430
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.8 m
- Tipo de manguera de aspiración: con empuñadura recta
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla de aspiración para suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Filtro de cartucho: Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Selector giratorio (encendido / apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Soporte para componentes pequeños
- Asa de transporte plegable
- Posición de almacenamiento
- Soporte para accesorios en el equipo
- Protector a prueba de golpes
Campos de aplicación
- Terraza
- Parking
- Sótanos
- Aspiración eficaz de líquidos
- Entrada
- Cuartos de bricolaje
