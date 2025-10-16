El KWD 2 V-15/2/18/C convence por su diseño compacto, un cabezal negro, y es superpotente y energéticamente eficiente. Todo ello, con un consumo energético de tan solo 1000 W. Este equipo obtiene resultados de limpieza espectaculares con suciedad seca, húmeda, gruesa o fina. El aspirador en seco y húmedo cuenta con un robusto depósito de plástico de 15 litros resistente a los choques, un cable de 2 metros, así como una manguera de aspiración de 1,8 metros con asa recta, boquilla para suelos con clips y bolsa de filtro de fieltro. El filtro de cartucho de una pieza permite el aspirado de suciedad seca y húmeda sin tener que cambiarse, instalándose en la cesta de filtro al girar en el sentido de las agujas del reloj. Además, este aspirador ofrece una práctica función de soplado, que, entre otras cosas, podrá activarse en esos lugares difíciles para el aspirado. La superficie de almacenamiento en el cabezal del equipo sirve para guardar de forma segura la herramienta y piezas pequeñas como tornillos y clavos. Los tubos y la boquilla para suelos también se colocan rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Por último, el equipo destaca por la posibilidad de almacenarse en espacios reducidos, por el fácil almacenamiento de los accesorios y el sistema de cierre «Pull & Push».