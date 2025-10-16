Aspiradora para suciedad sólida y líquida KWD 4 V-20/6/22 (BYY) *MX
la aspiradora KWD 4 V-20/6/22 en húmedo y seco garantiza un resultado de limpieza óptimo. Con cabezal negro, depósito de plástico de 20 l, cable de 6 m de longitud y manguera de aspiración de 2,2 m
Superpotente y energéticamente eficiente, con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Diseño estético con cabezal negro. Gracias a la boquilla para suelos, la manguera de aspiración y el equipo, perfectamente adaptados entre sí, conseguirá los mejores resultados de limpieza y eliminará la suciedad húmeda, seca, fina o gruesa sin necesidad de cambiar el filtro. La WD 4 V-20/6/22 está equipada con un depósito de plástico robusto y resistente a los golpes de 20 l, un cable de 6 m y una manguera de aspiración de 2,2 metros, un filtro plegado plano y una bolsa de filtro de fieltro. Gracias a una tecnología patentada, el filtro de la aspiradora en seco y húmedo puede extraerse fácil y rápidamente en cuestión de segundos, sin contacto con la suciedad. El asa extraíble permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. La manguera se puede guardar en el cabezal del equipo para ahorrar espacio. Allí también hay espacio para guardar piezas pequeñas en cualquier momento. Los tubos y la boquilla para suelos también pueden colocarse rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Otras ventajas son el sistema de cierre «Pull & Push» para facilitar la apertura y el cierre del depósito y un asa de transporte de forma ergonómica para transportar cómodamente el equipo.
Características y ventajas
Sistema de extracción del filtro patentadoSencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la extracción del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad. Para aspirar en seco y en húmedo sin necesidad de cambiar el filtro.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipoAlmacenamiento seguro de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo. Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Práctico sistema de almacenaje de accesorios y cablesAlmacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Práctica posición de estacionamiento
- Cuando se interrumpe el trabajo, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos se estacionan de forma cómoda y rápida.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos y clavos.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
Asa desmontable
- Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar fácilmente incluso en espacios estrechos.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para un resultado de limpieza óptimo, tanto en seco como en húmedo, al aspirar suciedad fina o gruesa.
- Para ofrecer una comodidad máxima y una excelente ergonomía durante la limpieza.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Para una apertura y cierre del depósito de manera sencilla, rápida y segura.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|1100
|Potencia de aspiración (W)
|250
|Vacío (mbar)
|máx. 250
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 72
|Capacidad del contenedor (l)
|20
|Material del depósito
|Plástico
|Cable de conexión. (m)
|6
|Ancho nominal del accesorio (mm)
|35
|Tensión (V)
|120 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB)
|73
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|10
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con empuñadura curvada
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa desmontable
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla de aspiración para suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: en cartucho filtrante extraíble
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Selector giratorio (encendido / apagado)
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Soporte para componentes pequeños
- Gancho portacables
- Posición de almacenamiento
- Soporte para accesorios en el equipo
- Protector a prueba de golpes
Campos de aplicación
- Terraza
- Parking
- Taller
- Sótanos
- Aspiración eficaz de líquidos
- Entrada
- Cuartos de bricolaje
Accesorios
