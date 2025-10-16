Superpotente y energéticamente eficiente, con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Diseño estético con cabezal negro. Gracias a la boquilla para suelos, la manguera de aspiración y el equipo, perfectamente adaptados entre sí, conseguirá los mejores resultados de limpieza y eliminará la suciedad húmeda, seca, fina o gruesa sin necesidad de cambiar el filtro. La WD 4 V-20/6/22 está equipada con un depósito de plástico robusto y resistente a los golpes de 20 l, un cable de 6 m y una manguera de aspiración de 2,2 metros, un filtro plegado plano y una bolsa de filtro de fieltro. Gracias a una tecnología patentada, el filtro de la aspiradora en seco y húmedo puede extraerse fácil y rápidamente en cuestión de segundos, sin contacto con la suciedad. El asa extraíble permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. La manguera se puede guardar en el cabezal del equipo para ahorrar espacio. Allí también hay espacio para guardar piezas pequeñas en cualquier momento. Los tubos y la boquilla para suelos también pueden colocarse rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Otras ventajas son el sistema de cierre «Pull & Push» para facilitar la apertura y el cierre del depósito y un asa de transporte de forma ergonómica para transportar cómodamente el equipo.