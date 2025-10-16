Aspiradora para suciedad sólida y líquida a batería WD 1 Compact Battery
Características y ventajas
Batería de 18 V Battery Power de Kärcher
- Permite trabajar con independencia de la red eléctrica y garantiza la máxima libertad de movimiento.
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.
Filtro de cartucho especial
- Para aspirar en seco y en húmedo sin necesidad de cambiar el filtro.
Práctica función de soplado
- En todos aquellos lugares donde no se puede aspirar, resulta útil la práctica función de soplado.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Práctico almacenaje de accesorios
Asa de transporte ergonómica
- Permite transportar el equipo con comodidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipos a batería
|Plataforma de baterías
|Plataforma de batería de 18 V
|Potencia nominal de entrada (W)
|250
|Potencia de aspiración (W)
|60
|Vacío (mbar)
|máx. 85
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 22
|Capacidad del contenedor (l)
|7
|Material del depósito
|Plástico
|Ancho nominal del accesorio (mm)
|35
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 10 (2,5 Ah) / aprox. 20 (5,0 Ah)
|Nivel de presión acústica (dB)
|64
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|3,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.2 m
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para alcochado
- Filtro de cartucho: 1 Unidad(es), Celulosa
Equipamiento
- Función de soplado
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Soporte para accesorios en el equipo
Campos de aplicación
- Autocaravanas
- Aspiración eficaz de líquidos
- Taller
- Cuartos de bricolaje
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.