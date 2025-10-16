Aspiradora para suciedad sólida y líquida a batería WD 1 Compact Battery

Características y ventajas
Batería de 18 V Battery Power de Kärcher
  • Permite trabajar con independencia de la red eléctrica y garantiza la máxima libertad de movimiento.
  • Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
  • Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.
Filtro de cartucho especial
  • Para aspirar en seco y en húmedo sin necesidad de cambiar el filtro.
Práctica función de soplado
  • En todos aquellos lugares donde no se puede aspirar, resulta útil la práctica función de soplado.
  • Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Práctico almacenaje de accesorios
Asa de transporte ergonómica
  • Permite transportar el equipo con comodidad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Equipos a batería
Plataforma de baterías Plataforma de batería de 18 V
Potencia nominal de entrada (W) 250
Potencia de aspiración (W) 60
Vacío (mbar) máx. 85
Caudal de aire (l/s) máx. 22
Capacidad del contenedor (l) 7
Material del depósito Plástico
Ancho nominal del accesorio (mm) 35
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 18
Autonomía por cada carga de la batería (min) aprox. 10 (2,5 Ah) / aprox. 20 (5,0 Ah)
Nivel de presión acústica (dB) 64
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 3,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 386 x 279 x 312

Scope of supply

  • Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
  • Longitud de la manguera de aspiración: 1.2 m
  • Material de la manguera de aspiración: Plástico
  • Boquilla para ranuras
  • Boquilla para alcochado
  • Filtro de cartucho: 1 Unidad(es), Celulosa

Equipamiento

  • Función de soplado
  • Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
  • Soporte para accesorios en el equipo
Campos de aplicación
  • Autocaravanas
  • Aspiración eficaz de líquidos
  • Taller
  • Cuartos de bricolaje
Accesorios
