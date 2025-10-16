Aspiradora para suciedad sólida y líquida a batería WD 2-18 V-12/18 (YYY)
Características y ventajas
Batería de 18 V Battery Power de KärcherPermite trabajar con independencia de la red eléctrica y garantiza la máxima libertad de movimiento. Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
Práctico almacenaje de accesoriosAlmacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento compacto del equipo.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipoFijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Superficie de apoyo
Práctica función de soplado
- En todos aquellos lugares donde no se puede aspirar, resulta útil la práctica función de soplado.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para un resultado de limpieza óptimo, tanto en seco como en húmedo, al aspirar suciedad fina o gruesa.
- Para una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Para una apertura y cierre del depósito de manera sencilla, rápida y segura.
Asa de transporte ergonómica
- El equipo es fácil de transportar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipos a batería
|Plataforma de baterías
|Plataforma de batería de 18 V
|Potencia nominal de entrada (W)
|270
|Potencia de aspiración (W)
|70
|Vacío (mbar)
|máx. 105
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 28
|Capacidad del contenedor (l)
|12
|Material del depósito
|Plástico
|Ancho nominal del accesorio (mm)
|35
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 10 (2,5 Ah) / aprox. 20 (5,0 Ah)
|Nivel de presión acústica (dB)
|70
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|3,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|349 x 328 x 399
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.8 m
- Tipo de manguera de aspiración: con empuñadura recta
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla de aspiración para suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
- Filtro para espumosa: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Función de soplado
- Posición de almacenamiento
- Asa de transporte plegable
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Soporte para accesorios en el equipo
- Protector a prueba de golpes
Campos de aplicación
- Cuartos de bricolaje
- Aspiración eficaz de líquidos
- Parking
- Sótanos
- Entrada
