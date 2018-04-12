El WD 2 Plus V-15/4/18 convence por su diseño compacto y es superpotente y energéticamente eficiente. Todo ello, con un consumo energético de tan solo 1000 W. Este equipo obtiene resultados de limpieza espectaculares con suciedad seca, húmeda, gruesa o fina. La aspiradora en seco y húmedo cuenta con un robusto depósito de plástico de 15 litros, un cable de 4 metros, así como una manguera de aspiración de 1,8 metros con asa recta, boquilla para suelos con clips, filtro de espuma y bolsa de filtro de fieltro. Además, este aspirador ofrece una práctica función de soplado, que, entre otras cosas, podrá activarse en esos lugares difíciles para el aspirado. La superficie de almacenamiento en el cabezal del equipo sirve para guardar de forma segura la herramienta y piezas pequeñas como tornillos y clavos. Los tubos y la boquilla para suelos también se colocan rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Por último, el equipo destaca por su carácter compacto, por el fácil almacenamiento de los accesorios, el sistema de cierre «Pull & Push» y el asa de diseño ergonómico para un cómodo transporte.