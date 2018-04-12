Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 2 V 12/4/18 (YYY) *MX
La aspiradora en seco y húmedo WD 2 Plus V-15/4/18, con depósito de plástico de 15 l, cable de 4 m, manguera de aspiración de 1,8 m y función de soplado, hace frente prácticamente a todos los tipos de suciedad.
El WD 2 Plus V-15/4/18 convence por su diseño compacto y es superpotente y energéticamente eficiente. Todo ello, con un consumo energético de tan solo 1000 W. Este equipo obtiene resultados de limpieza espectaculares con suciedad seca, húmeda, gruesa o fina. La aspiradora en seco y húmedo cuenta con un robusto depósito de plástico de 15 litros, un cable de 4 metros, así como una manguera de aspiración de 1,8 metros con asa recta, boquilla para suelos con clips, filtro de espuma y bolsa de filtro de fieltro. Además, este aspirador ofrece una práctica función de soplado, que, entre otras cosas, podrá activarse en esos lugares difíciles para el aspirado. La superficie de almacenamiento en el cabezal del equipo sirve para guardar de forma segura la herramienta y piezas pequeñas como tornillos y clavos. Los tubos y la boquilla para suelos también se colocan rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Por último, el equipo destaca por su carácter compacto, por el fácil almacenamiento de los accesorios, el sistema de cierre «Pull & Push» y el asa de diseño ergonómico para un cómodo transporte.
Características y ventajas
Práctico almacenaje de accesoriosAlmacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento compacto del equipo.
Práctica función de sopladoEn todos aquellos lugares donde no se puede aspirar, resulta útil la práctica función de soplado. Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Bolsa de filtro de fieltroMaterial de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura. Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos o clavos.
Práctica posición de estacionamiento
- Cuando se interrumpe el trabajo, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos se estacionan de forma cómoda y rápida.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para un resultado de limpieza óptimo, tanto en seco como en húmedo, al aspirar suciedad fina o gruesa.
- Para una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Para una apertura y cierre del depósito de manera sencilla, rápida y segura.
Asa de transporte ergonómica
- Permite transportar el equipo con comodidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|1000
|Potencia de aspiración (W)
|200
|Vacío (mbar)
|máx. 200
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 40
|Capacidad del contenedor (l)
|15
|Material del depósito
|Plástico
|Cable de conexión. (m)
|4
|Ancho nominal del accesorio (mm)
|35
|Tensión (V)
|120 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB)
|74
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|6,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|349 x 328 x 430
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.8 m
- Tipo de manguera de aspiración: con empuñadura recta
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla de aspiración para suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
- Filtro para espumosa: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Selector giratorio (encendido / apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Soporte para componentes pequeños
- Asa de transporte plegable
- Posición de almacenamiento
- Soporte para accesorios en el equipo
- Protector a prueba de golpes
Campos de aplicación
- Terraza
- Parking
- Sótanos
- Aspiración eficaz de líquidos
- Entrada
- Cuartos de bricolaje
