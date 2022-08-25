Aspirar seco y húmero es posible para la WD 5 S V-25/8/22, el equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos intercambiable se ajustan de manera idónea entre sí. Con ello, la aspiradora en seco y húmedo, de tan solo 1100 W de consumo de corriente, obtiene los mejores resultados de limpieza con suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. El equipo cuenta con un resistente depósito de acero inoxidable de 25 litros, un cable de 8 metros, una manguera de aspiración de 2,2 metros con asa extraíble y protección electrostática, una boquilla para suelos intercambiable, filtro plegado plano y bolsa de filtro de fieltro. El filtro plegado plano es adecuado para el aspirado ininterrumpido en seco y húmedo sin cambio del filtro. Gracias al método patentado de extracción del filtro, el filtro plegado plano puede extraerse y limpiarse en cuestión de segundos, sin contacto con la suciedad. Al accionar el botón de limpieza, el filtro se limpia de manera eficiente y la potencia de aspiración se restablece con rapidez. El asa extraíble permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. Esta se guarda en poco espacio y de manera segura, al fijarse la manguera al cabezal del equipo. Los tubos y la boquilla para suelos también pueden colocarse rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector durante las interrupciones del trabajo.