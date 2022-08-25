Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 5 S V-25/8/22 (YSY) *MX
Rendimiento en toda regla: la WD 5 S V-25/8/22 con depósito de acero inoxidable de 25 l, cable de 8 m y manguera de aspiración de 2,2 m limpia de manera extremadamente potente y energéticamente eficiente.
Aspirar seco y húmero es posible para la WD 5 S V-25/8/22, el equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos intercambiable se ajustan de manera idónea entre sí. Con ello, la aspiradora en seco y húmedo, de tan solo 1100 W de consumo de corriente, obtiene los mejores resultados de limpieza con suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. El equipo cuenta con un resistente depósito de acero inoxidable de 25 litros, un cable de 8 metros, una manguera de aspiración de 2,2 metros con asa extraíble y protección electrostática, una boquilla para suelos intercambiable, filtro plegado plano y bolsa de filtro de fieltro. El filtro plegado plano es adecuado para el aspirado ininterrumpido en seco y húmedo sin cambio del filtro. Gracias al método patentado de extracción del filtro, el filtro plegado plano puede extraerse y limpiarse en cuestión de segundos, sin contacto con la suciedad. Al accionar el botón de limpieza, el filtro se limpia de manera eficiente y la potencia de aspiración se restablece con rapidez. El asa extraíble permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. Esta se guarda en poco espacio y de manera segura, al fijarse la manguera al cabezal del equipo. Los tubos y la boquilla para suelos también pueden colocarse rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector durante las interrupciones del trabajo.
Características y ventajas
Óptima limpieza del filtroBasta pulsar un botón para envía la suciedad del filtro al depósito mediante el impulso de una potente corriente de aire. La potencia de aspiración se restablece rápidamente.
Sistema de extracción del filtro patentadoSencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos gracias a la extracción del cartucho filtrante, sin entrar en contacto con la suciedad. Para aspirar en seco y en húmedo sin necesidad de cambiar el filtro.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipoAlmacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo. Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Práctica función de soplado
- En todos aquellos lugares donde no se puede aspirar, resulta útil la práctica función de soplado.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Práctica posición de estacionamiento
- Cuando se interrumpe el trabajo, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos se estacionan de forma cómoda y rápida.
Práctico sistema de almacenaje de accesorios y cables
- Almacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios.
- Almacenamiento rápido del cable de conexión mediante el gancho para cables integrado.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos y clavos.
Asa desmontable
- Ofrece la posibilidad de colocar diversas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar fácilmente incluso en espacios estrechos.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para un resultado de limpieza óptimo, tanto en seco como en húmedo, al aspirar suciedad fina o gruesa.
- Para una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|1100
|Potencia de aspiración (W)
|255
|Vacío (mbar)
|máx. 260
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 74
|Capacidad del contenedor (l)
|25
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Cable de conexión. (m)
|8
|Ancho nominal del accesorio (mm)
|35
|Tensión (V)
|120 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB)
|73
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|9,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|12,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con empuñadura curvada
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble con protección electrostática
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla de aspiración para suciedad seca y húmeda: Intercambiable
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Función de limpieza del filtro
- Selector giratorio (encendido / apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Soporte para componentes pequeños
- Cómoda asa de transporte 3 en 1
- Gancho portacables
- Posición de almacenamiento
- Soporte para accesorios en el equipo
- Protector a prueba de golpes
Campos de aplicación
- Renovación
- Parking
- Taller
- Terraza
- Aspiración eficaz de líquidos
- Sótanos
- Cuartos de bricolaje
- Entrada
