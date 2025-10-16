Barredora manual S 4
Depósito de suciedad de 20 l de capacidad, cepillo lateral y ancho de barrido de 510 mm: la barredora S 4 para uso en cualquier época del año en superficies pequeñas y estrechas.
Hojas de flores en primavera, arena en verano, hojas en otoño o gravilla en invierno: la efectiva y ergonómica barredora S 4 de Kärcher asegura el esplendor en el entorno de la casa y el jardín en un tiempo récord en cualquier época del año. Con su potente cepillo cilíndrico de barrido, su cepillo lateral y un ancho de barrido de 510 milímetros, barre sin esfuerzo superficies con un rendimiento de hasta 1800 m² por hora. El equipo envía la suciedad directamente al depósito para la suciedad de 20 litros de capacidad. Las largas cerdas de los cepillos laterales garantizan una limpieza en profundidad hasta el borde. Gracias a la conexión de bayoneta ya no se pierden los tornillos durante el ajuste de altura. Un pedal colocado en el bastidor de la barredora permite plegar completamente el equipo sin agacharse en caso necesario y transportarlo por el asa, ocupando un espacio de almacenamiento reducido. Una característica exclusiva es la adaptación de cepillos laterales sin herramientas. De esta forma la barredora está lista en un abrir y cerrar de ojos. El depósito de suciedad se extrae de forma fácil y el vaciado se realiza sin contacto con la suciedad.
Características y ventajas
Práctica tapa de cierre para cepillo lateralColocación del cepillo lateral sin herramientas para un montaje y empleo rápidos.
Cómodo pedalPlegado completo de la barredora sin agacharse para un almacenaje en espacio reducido.
Ajuste de altura con conexión de bayonetaBarrido sin cargar la espalda gracias al ajuste de altura individual.
Gran depósito para la suciedad
- No es necesario el vaciado frecuente del depósito de suciedad.
Sencilla extracción del depósito de suciedad
- Sencillo vaciado del depósito de suciedad.
Recipiente para la suciedad con soportes
- Vaciado del depósito de suciedad sin contacto con la suciedad.
Amplio ancho de barrido
- Alto rendimiento de limpieza.
Barrido hasta los bordes
- Barrido en profundidad de esquinas, bordes y juntas.
Práctica asa de transporte
- El asa de transporte permite transportar y almacenar la barredora cómodamente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Anchura de barrido con cep. laterales (mm)
|510
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|1800
|Carcasa / cuerpo
|Plástico/plástico
|Depósito para la suciedad (l)
|20
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|9,8
|Peso, listo para usar (kg)
|9,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|11,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|760 x 600 x 940
Scope of supply
- Cepillos laterales: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Asa de empuje ergonómica
- Asa de empuje ajustable de forma gradual
- Posición de almacenaje
- Superficie de apoyo para el ahorro de espacio
- Montaje del cepillo lateral sin necesidad de herramientas
- Recipiente para la suciedad con soportes
Videos
Campos de aplicación
- Aceras alrededor de la casa
- Sótanos
Accesorios
