CATÁLOGO CANAL TRADICIONAL 2024
HOME & GARDEN
Equipos de limpieza para el hogar y jardín
PROFESIONAL
Equipos para tu negocio
Equipos HOME & GARDEN
´
HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS
HIDROLIMPIADORA
HIDROLAVADORA DE GASOLINA
Aspiradoras
LIMPIADOR DE VAPOR
BOMBAS DE AGUA
LIMPIADOR DE PISOS
ESCOBA ELÉCTRICA
LIMPIADOR DE CRISTALES
BARREDORA MANUAL
Equipos PROFESIONAL
´
HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE
HIDROLAVADORAS DE AGUA FRÍA
DETERGENTES Y DESINFECTANTES PROFESIONALES
ASPIRADORA DE MOCHILA
EQUIPOS A BASE DE BATERÍAS
ASPIRADORAS PARA SECO Y HÚMEDO
ASPIRADORAS PARA SECO
LAVA-ASPIRADORAS DE PULVERIZACIÓN Y ASPIRACIÓN / SECADOR DE PISOS
CUIDADO DE EXTERIORES Y JARDINERÍA PROFESIONAL
LIMPIADOR DE VAPOR
LIMPIADOR DE SUPERFICIES PROFESIONAL
SECADOR PARA PISOS
BARREDORAS Y ESCOBA ELÉXTRICA
FREGADORAS DE PISO
CARGADORES Y BATERÍAS
CONTACTO
¡Permítenos ayudarte!
Ileana Herrera
Gerente de Canal Tradicional
Edgar Huerta
Zona Centro - Sur
Jorge Ortiz
Zona Norte
Jorge Otero
Zona Centro - Bajio
jorge.otero-rodriguez@karcher.com
Ronald López
Zona Pacífico