CONOCE NUESTRAS HIDROLAVADORAS: K1 CAR, Y K2

Kärcher, la marca #1 de Hidrolavadoras a Nivel Mundial ofrece un sinfín de opciones para poder realizar tus tareas de limpieza en menos tiempo. Creadas con lo mejor de la tecnología alemana, nuestras Hidrolavadoras te ayudarán a realizar la limpieza usando 80% menos de agua que al hacerlo con una manguera de jardín y con 35x más presión que una manguera de jardín.

Funciones y Aplicación

La hidolavadora K1 CAR, será tu acompañante después de cada aventura

 Especificaciones técnicas:

  • Presión máxima: 1450 PSI
  • Caudal de agua (l / h): 270 l / h
  • Rendimiento de superficie: 15 m2 / h
  • Consumo Energético: 1200w
  • Peso: 4.1 kg
  • Color: Amarillo

Contiene:

  • 1 Hidrolavadora K1
  • Shampoo de 500 ml
  • Boquilla espumadora
  • Cepillo de cerdas blandas 
  • Prolongación de lanza
  • Pistola de alta presión, Conexión estándar
  • Boquilla simple
  • Manguera de alta presión, 3 m.
  • Aplicación de detergente, Succión
  • Filtro de agua integrado
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego 
La K2 es el elemento indispensable para quienes aman la limpieza

Especificaciones técnicas:

  • Presión máxima: 1600 PSI
  • Caudal de agua (l/h): 280 l/h
  • Rendimiento de superficie: 20 m2/h
  • Consumo Energético: 1400w
  • Peso: 5.2 kg
  • Color: Amarillo

Contiene:

  • Pistola de alta presión, G 120 Q
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión, 5 m
  • Quick Connect del aparato
  • Aplicación de detergente, Succión
  • Filtro de agua integrado
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Aplicación

Información Importante

Limpiar y Purgar

Recuerda al terminar de usar tu Hidrolavadora es importante eliminar la presión interna, es muy sencillo.

Da clic en este apartado. ¡Te hemos dejado un video tutorial en donde podrás ver lo fácil y rápido que puede ser realizar esto!