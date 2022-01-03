CONOCE NUESTRAS HIDROLAVADORAS: K1 CAR, Y K2
Kärcher, la marca #1 de Hidrolavadoras a Nivel Mundial ofrece un sinfín de opciones para poder realizar tus tareas de limpieza en menos tiempo. Creadas con lo mejor de la tecnología alemana, nuestras Hidrolavadoras te ayudarán a realizar la limpieza usando 80% menos de agua que al hacerlo con una manguera de jardín y con 35x más presión que una manguera de jardín.
Funciones y Aplicación
La hidolavadora K1 CAR, será tu acompañante después de cada aventura
Especificaciones técnicas:
- Presión máxima: 1450 PSI
- Caudal de agua (l / h): 270 l / h
- Rendimiento de superficie: 15 m2 / h
- Consumo Energético: 1200w
- Peso: 4.1 kg
- Color: Amarillo
Contiene:
- 1 Hidrolavadora K1
- Shampoo de 500 ml
- Boquilla espumadora
- Cepillo de cerdas blandas
- Prolongación de lanza
- Pistola de alta presión, Conexión estándar
- Boquilla simple
- Manguera de alta presión, 3 m.
- Aplicación de detergente, Succión
- Filtro de agua integrado
- Adaptador de conexión para mangueras de riego
La K2 es el elemento indispensable para quienes aman la limpieza
Especificaciones técnicas:
- Presión máxima: 1600 PSI
- Caudal de agua (l/h): 280 l/h
- Rendimiento de superficie: 20 m2/h
- Consumo Energético: 1400w
- Peso: 5.2 kg
- Color: Amarillo
Contiene:
- Pistola de alta presión, G 120 Q
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión, 5 m
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente, Succión
- Filtro de agua integrado
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Aplicación
Información Importante
Limpiar y Purgar
Recuerda al terminar de usar tu Hidrolavadora es importante eliminar la presión interna, es muy sencillo.