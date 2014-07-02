Detergente concentrado WV50 4x20 ml, 20ml
En prácticos envases unitarios. Para una limpieza sin franjas de cristales, espejos, mamparas, etc…
Detergente en un embalaje dosificado de forma práctica para obtener una limpieza sin marcas en superficies lisas resistentes al agua, como el cristal, ventanas, espejos, mamparas de ducha, etc. Permite que la lluvia se deslice más rápido y retrasa la reaparición de suciedad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (ml)
|4 x 20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|20
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|225 x 115 x 25
Campos de aplicación
- Ventana con travesaños
- Espejos
- Tablas de vidrios
- Cabinas de ducha de cristal