Escoba eléctrica sin cable KB 5
Características y ventajas
Sistema Adaptive Cleaning de KärcherElimina la suciedad de forma eficaz en todo tipo de suelos. Innovador borde de barrido flexible para una recogida de suciedad óptima. Geometría interior mejorada con una conducción óptima de la suciedad para la eliminación de la suciedad segura.
Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedadVaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad.
Articulación doble flexibleEl mango permite el movimiento en cualquier dirección sin esfuerzo. Fácil de maniobrar También entre muebles y sillas.
Conexión y desconexión automática
- Conexión y desconexión cómoda.
- Intuitivo y rápido.
- No requiere agacharse.
Cepillo universal
- Para una recogida de suciedad ideal tanto en suelos duros como en alfombras.
- Permite la fácil eliminación de pelos.
- Permite barrer también cerca del borde.
Extracción y montaje sencillo del cepillo universal
- Fácil y rápido con una mano.
- El cepillo universal facilita la limpieza.
Tecnología de batería de iones de litio
- Con una capacidad de carga de la batería de hasta 30 minutos en suelos duros.
- Sin efecto memoria.
- Disponible en todo momento.
Almacenaje en poco espacio
- Para un almacenamiento sin complicaciones y en poco espacio, también en nichos pequeños.
- El cepillo con alimentación por baterías está allí donde se necesita.
Posición de almacenamiento
- Cuando se realizan pequeñas interrupciones del trabajo, el equipo puede colocarse cómodamente en el área a disposición.
Peso reducido
- Fácil de transportar y maniobrar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipos a batería
|Ancho útil del cepillo universal (mm)
|210
|Capacidad del contenedor (ml)
|370
|Tensión de la batería. (V)
|3,6
|Capacidad de carga de la batería en suelos duros (min)
|30
|Capacidad de carga de la batería en alfombras (min)
|20
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios. (kg)
|1,2
|Peso, con batería (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Cargador de acumuladores.
Equipamiento
- Cepillo universal: extraíble
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Alfombras
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Escaleras
