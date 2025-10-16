Escoba eléctrica sin cable KB 5

Características y ventajas
Escoba eléctrica sin cable KB 5: Sistema Adaptive Cleaning de Kärcher
Sistema Adaptive Cleaning de Kärcher
Elimina la suciedad de forma eficaz en todo tipo de suelos. Innovador borde de barrido flexible para una recogida de suciedad óptima. Geometría interior mejorada con una conducción óptima de la suciedad para la eliminación de la suciedad segura.
Escoba eléctrica sin cable KB 5: Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedad
Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedad
Vaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad.
Escoba eléctrica sin cable KB 5: Articulación doble flexible
Articulación doble flexible
El mango permite el movimiento en cualquier dirección sin esfuerzo. Fácil de maniobrar También entre muebles y sillas.
Conexión y desconexión automática
  • Conexión y desconexión cómoda.
  • Intuitivo y rápido.
  • No requiere agacharse.
Cepillo universal
  • Para una recogida de suciedad ideal tanto en suelos duros como en alfombras.
  • Permite la fácil eliminación de pelos.
  • Permite barrer también cerca del borde.
Extracción y montaje sencillo del cepillo universal
  • Fácil y rápido con una mano.
  • El cepillo universal facilita la limpieza.
Tecnología de batería de iones de litio
  • Con una capacidad de carga de la batería de hasta 30 minutos en suelos duros.
  • Sin efecto memoria.
  • Disponible en todo momento.
Almacenaje en poco espacio
  • Para un almacenamiento sin complicaciones y en poco espacio, también en nichos pequeños.
  • El cepillo con alimentación por baterías está allí donde se necesita.
Posición de almacenamiento
  • Cuando se realizan pequeñas interrupciones del trabajo, el equipo puede colocarse cómodamente en el área a disposición.
Peso reducido
  • Fácil de transportar y maniobrar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Equipos a batería
Ancho útil del cepillo universal (mm) 210
Capacidad del contenedor (ml) 370
Tensión de la batería. (V) 3,6
Capacidad de carga de la batería en suelos duros (min) 30
Capacidad de carga de la batería en alfombras (min) 20
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 100 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Color blanco
Peso sin accesorios. (kg) 1,2
Peso, con batería (kg) 1,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 215 x 230 x 1120

Scope of supply

  • Cargador de acumuladores.

Equipamiento

  • Cepillo universal: extraíble
Escoba eléctrica sin cable KB 5
Escoba eléctrica sin cable KB 5
Escoba eléctrica sin cable KB 5
Escoba eléctrica sin cable KB 5
Videos
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Alfombras
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Escaleras
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.