Limpiador de pisos FC3 Cordless eléctrico

Detergentes y accesorios

Con la gama de accesorios disponibles para los limpiadores de piso a batería de Kärcher, la limpieza y el cuidado pueden adaptarse perfectamente a cualquier suelo. El limpiador de pisos universal, por ejemplo, es adecuado para cualquier suelo duro, mientras que los detergentes especiales para madera y piedra cuidan y protegen adicionalmente este tipo de materiales.

Nuestros rodillos multisuperficies de microfibra son idénticos en términos de su función, pero se pueden utilizar para diferentes aplicaciones según el código de color, por ejemplo, los rodillos amarillos en el baño y los grises en la sala de estar.