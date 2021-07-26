Limpiador de pisos FC3 Cordless eléctrico
Un limpiador de pisos ordinario, no es rival para el FC3 Cordless. Los días de tener que arrastrar una cubeta y trapear con agua sucia han quedado atrás. Con el limpiador de pisos FC3 Cordless de Kärcher, los rodillos giratorios se mojan continuamente con agua limpia y el agua sucia se recoge en el depósito de agua sucia. Y la baja humedad residual significa que se puede utilizar en todos los suelos duros, incluso en parquet.
¿Cómo se debe de limpiar el piso?
El limpiador de pisos FC3 Cordless de Kärcher se desliza casi automáticamente por el suelo. Los rodillos giratorios se mojan continuamente con agua limpia del tanque de agua, mientras que el raspador asegura que la suciedad se acumule en el tanque de agua sucia. Eso significa que siempre está limpiando con agua limpia y, en lugar de simplemente empujar la tierra, tendrá pisos limpios y relucientes en poco tiempo. El FC3 Cordless eléctrico garantiza una limpieza higiénica y sin esfuerzo.
Ventajas que marcan la diferencia
Siempre estará recién limpio, gracias a la tecnología de autolimpieza
- Mojar continuamente el rodillo con agua limpia.
- La mezcla de suciedad / agua recogida va directamente al depósito de agua sucia.
- 20% mejor rendimiento de limpieza *
Fácil de usar debajo de los muebles.
- Diseño de producto delgado y cabezal de piso con cabeza giratoria.
- Limpieza sin esfuerzo debajo de muebles y alrededor de objetos.
- Limpieza hasta el borde: para obtener excelentes resultados en las esquinas y a lo largo de los bordes.
Apto para todos los pisos duros
- Adecuado para todos los suelos duros, incluidos parquet, laminado, piedra, baldosas y plástico.
- La baja humedad residual significa que los pisos se pueden volver a caminar después de aproximadamente dos minutos.
- Amplia gama de detergentes y agentes de cuidado.
Máxima libertad de movimiento
- Potente batería de iones de litio con una duración de 20 minutos.
- Limpia sin necesidad de una toma de corriente.
- La pantalla LED de tres etapas actúa como un indicador de nivel de batería intuitivo.
Limpieza sin esfuerzo
- Los rodillos que giran hacia adelante significan que no tendrá que trapear más tediosamente.
- Llevar una cubeta de agua es cosa del pasado gracias a los tanques de agua limpia y sucia.
- La función de autolimpieza de los rodillos significa que ya no es necesario escurrir el paño de limpieza del suelo.
Conservación de recursos
- 90% de ahorro de agua **, en comparación con la limpieza con un trapeador y un cubeta tradicional.
Aplicación
Pasos para su uso
Coloque los rodillos de limpieza.
Coloque el tanque de agua.
Limpie el piso.
Vacíe el depósito de agua sucia.
Limpie los rodillos (se pueden lavar en la lavadora a 60 ° C)
Guarde el equipo.
Enciéndalo para iniciar
1) Montaje inicial
Retirar de la caja y montar.
2) Puesto en marcha, inicie
Llene el tanque (agua + detergente) y coloque los rodillos.
3) Desmonte y limpie el dispositivo
- Tanque vacío y limpio.
- Limpie la cubierta del cabezal del piso.
- Retirar los rodillos y lavar en lavadora.
- Limpie el interior de la unidad y el cabezal del piso con un paño.
- Vuelva a colocar el tanque y la tapa del cabezal del piso.
4) Almacenamiento del dispositivo
- Coloque el dispositivo en el hueco de la estación.
- Coloque los rodillos en la estación.
¿Se puede dejar de pasar la aspiradora antes de limpiar? Esto es posible con los limpiadores de suelos de Kärcher
Descubra la gama de limpiadores de piso de Kärcher, que recogen la suciedad más gruesa y la limpian en un solo paso. Más rápido y más completo que una aspiradora, un trapeador o una escoba.
Detergentes y accesorios
Con la gama de accesorios disponibles para los limpiadores de piso a batería de Kärcher, la limpieza y el cuidado pueden adaptarse perfectamente a cualquier suelo. El limpiador de pisos universal, por ejemplo, es adecuado para cualquier suelo duro, mientras que los detergentes especiales para madera y piedra cuidan y protegen adicionalmente este tipo de materiales.
Nuestros rodillos multisuperficies de microfibra son idénticos en términos de su función, pero se pueden utilizar para diferentes aplicaciones según el código de color, por ejemplo, los rodillos amarillos en el baño y los grises en la sala de estar.