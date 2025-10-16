Hidrolimpiadora G 3000
Características y ventajas
motor de gasolina
- Permite trabajar con independencia de la red eléctrica y garantiza la máxima libertad de movimiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (PSI)
|máx. 3000
|Caudal de agua (l/min)
|máx. 9
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 50
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Accionamiento
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Kärcher
|Tipo de motor
|KXS
|Cilindrada (cc³)
|196
|Color
|Antracita
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|33,4
|Peso sin accesorios. (kg)
|28,7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|663 x 564 x 1015
Scope of supply
- Manguera de alta presión: 7.6 m, PVC
- Pistola de pulverización manual con seguro para niños
- Lanza pulverizadora con adaptador Quick Connect galvanizado
- Soporte integrado de mangueras con pistola y lanzas de pulverización
- Detergente para boquillas Quick Connect Kärcher Standard
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 15°
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 25°
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 40°
- Botella de aceite de motor con embudo
Equipamiento
- Depósito de detergente.
- Neumáticos inflables
- Adaptador de grifo con filtro de agua
