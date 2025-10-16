Hidrolimpiadora G 3200
La hidrolimpiadora con motor de gasolina G 3200 sorprende con su potente motor de 4 tiempos KXS® de 196 cm³ y un robusto bastidor de acero.
La hidrolimpiadora con motor de gasolina G 3200 destaca por sus extraordinarios resultados de limpieza. Destaca por su robusta construcción con asa plegable para facilitar su almacenamiento y proteger la limpiadora, los neumáticos para cualquier terreno, así como por un espacio de almacenamiento independiente para los accesorios.
Características y ventajas
motor de gasolina
- Permite trabajar con independencia de la red eléctrica y garantiza la máxima libertad de movimiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (PSI)
|máx. 3200
|Caudal de agua (l/min)
|máx. 9
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 50
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Accionamiento
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Kärcher
|Tipo de motor
|KXS
|Cilindrada (cc³)
|196
|Color
|Antracita
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|36,8
|Peso sin accesorios. (kg)
|29,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|512 x 623 x 938
Scope of supply
- Manguera de alta presión: 10 m, PVC
- Pistola de pulverización manual con seguro para niños
- Soporte integrado de mangueras con pistola y lanzas de pulverización
- Detergente para boquillas Quick Connect Kärcher Standard
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 15°
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 25°
- Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 40°
- Botella de aceite de motor con embudo
Equipamiento
- Depósito de detergente.
- Neumáticos inflables
- Adaptador de grifo con filtro de agua
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.