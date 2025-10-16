Hidrolimpiadora G 3200

La hidrolimpiadora con motor de gasolina G 3200 sorprende con su potente motor de 4 tiempos KXS® de 196 cm³ y un robusto bastidor de acero.

La hidrolimpiadora con motor de gasolina G 3200 destaca por sus extraordinarios resultados de limpieza. Destaca por su robusta construcción con asa plegable para facilitar su almacenamiento y proteger la limpiadora, los neumáticos para cualquier terreno, así como por un espacio de almacenamiento independiente para los accesorios.

Características y ventajas
motor de gasolina
  • Permite trabajar con independencia de la red eléctrica y garantiza la máxima libertad de movimiento.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión (PSI) máx. 3200
Caudal de agua (l/min) máx. 9
Temperatura de entrada (°C) máx. 50
Tipo de accionamiento Gasolina
Accionamiento Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor Kärcher
Tipo de motor KXS
Cilindrada (cc³) 196
Color Antracita
Peso con embalaje incluido. (kg) 36,8
Peso sin accesorios. (kg) 29,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 512 x 623 x 938

Scope of supply

  • Manguera de alta presión: 10 m, PVC
  • Pistola de pulverización manual con seguro para niños
  • Soporte integrado de mangueras con pistola y lanzas de pulverización
  • Detergente para boquillas Quick Connect Kärcher Standard
  • Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher
  • Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 15°
  • Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 25°
  • Boquillas estándar Quick Connect de Kärcher 40°
  • Botella de aceite de motor con embudo

Equipamiento

  • Depósito de detergente.
  • Neumáticos inflables
  • Adaptador de grifo con filtro de agua
